«Si la pistola llega a ser de verdad y empieza a pegar tiros...» El supermercado se ubica en la calle Cocherito del barrio bilbaíno de Bolueta. / Manu Cecilio Un encapuchado intenta atracar a mano armada un supermercado en Bolueta, pero sólologra llevarse cincoeuros de una clienta AINHOA DE LAS HERAS Miércoles, 4 julio 2018, 00:52

En el Eroski de la calle Cocherito, en el barrio bilbaíno de Bolueta, como en casi todos los supermercados, están acostumbrados a los hurtos al descuido, pero el pasado lunes por la tarde se llevaron «un 'sustazo'» cuando un individuo encapuchado entró en la tienda encañonando a la cajera. «Le tiró una bolsa de tela y le ordenó: 'echa ahí todo el dinero'». La empleada, nueva y eventual, se puso tan nerviosa que en lugar de obedecer «salió corriendo» a esconderse en el interior de la tienda, «y se echó a llorar la pobre».

La charcutera que la vio avisó al resto de compañeros. Al principio pensaron que «sería el típico que entra, se lleva todos los lomos y se va». La responsable de la tienda, que aún no se había puesto el uniforme, se colocó frente al atracador, «encapuchado y con pistola», y simuló ser una clienta. «Yo no soy de aquí», espetó con sangre fría cuando el hombre le pidió que abriera la caja. Y «me quedé ahí mirándole». «Mi cosa era ver si la pistola era de verdad o falsa. Juraría que de juguete», admite. «Me dio una sensación rara, no sé. Si llega a ser real y empieza a pegar tiros...», se plantea ahora.

Gafas de sol y mascarilla

Al acceder al 'súper' empuñó el arma contra la cajera, pero después «no volvió a encañonarnos ni a amenazar». Llevaba una capucha que le cubría la cabeza, unas gafas de sol y una mascarilla blanca «tipo pintor», explica la testigo. «No se le veía la cara, imposible reconocerle». Vestía una sudadera y un pantalón azul «de trabajo». Su obsesión era «intentar abrir el cajón para coger el dinero de la recaudación, pero llevaba guantes y la pantalla era táctil, así que eso no le funcionaba».

Una de las trabajadoras avisó para que alguien pulsara el botón antipánico que alerta a una empresa de seguridad conectada con la Policía de que algo está pasando en el establecimiento. Algún empleado y clientes llamaron con su teléfono móvil al 112. Todo se produjo en cuestión de segundos. Junto a la caja había una mujer que «llegó a pensar que se trataba de una broma». Cuando comprobó que no era ningún juego, «se echó para atrás».

El delincuente se puso «muy nervioso», cogió los cinco euros que había dejado la compradora sobre la caja y se marchó sin consumar su propósito. Dejó hasta la bolsa en la que pretendía llevarse el botín, que fue recogida por los ertzainas como prueba.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Policía empezó a buscar al posible autor en las inmediaciones, aunque sin éxito. Investigadores de la comisaría de Bilbao acudieron ayer por la mañana al supermercado que sufrió el atraco para visualizar las imágenes grabadas por el sistema de vídeovigilancia.

El pasado marzo, la Ertzaintza arrestó a dos menores en Galdakao por robar a punta de pistola en farmacias del municipio y en un supermercado de Sestao. En este último caso, abordaron a los empleados cuando cerraban, les obligaron a entrar de nuevo y se apoderaron de 40 euros.