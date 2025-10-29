El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El precio medio del metro cuadrado se ha encarecido un 15% en Bilbao en el último año. Yvonne Iturgaiz

Los pisos de Getxo, Bilbao y Santurtzi, los más caros de las grandes poblaciones de Bizkaia

Un informe del Gobierno vasco revela que el precio medio de las viviendas supera los 2.900 euros por metro cuadrado en las tres localidades

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Getxo, Bilbao y Santurtzi. Son los tres municipios de más de 40.000 habitantes con el metro cuadrado medio más alto de todo Bizkaia, según ... un informe publicado ayer por el Observatorio vasco de la Vivienda, con datos hasta junio de este año, que analiza la evolución del mercado residencial en las grandes ciudades. La lista la lidera la localidad de la Margen Derecha, una de las más ricas del territorio, con un precio medio por metro cuadrado que supera los 4.621 euros (+16% respecto a 2024). Le sigue la capital vizcaína, donde el valor de los pisos -sin distinguir la obra nueva de la usada- alcanza los 3.512 euros por metro, un 15% más que doce meses antes. En tercera posición está Santurtzi. Con una renta personal que apenas supera los 22.600 euros al año (4.000 menos que Bilbao o 13.000 por debajo de Getxo), el coste medio de los domicilios se sitúa en 2.904 euros, un 13% por encima de lo que costaban hace solo un año. Así se demuestra en la estadística de compraventa de inmuebles que se actualiza cada trimestre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  7. 7

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  8. 8

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9

    La Ertzaintza detiene a más de dos reincidentes al día este año en Euskadi
  10. 10 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los pisos de Getxo, Bilbao y Santurtzi, los más caros de las grandes poblaciones de Bizkaia

Los pisos de Getxo, Bilbao y Santurtzi, los más caros de las grandes poblaciones de Bizkaia