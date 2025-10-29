Los pisos de Getxo, Bilbao y Santurtzi, los más caros de las grandes poblaciones de Bizkaia

Getxo, Bilbao y Santurtzi. Son los tres municipios de más de 40.000 habitantes con el metro cuadrado medio más alto de todo Bizkaia, según ... un informe publicado ayer por el Observatorio vasco de la Vivienda, con datos hasta junio de este año, que analiza la evolución del mercado residencial en las grandes ciudades. La lista la lidera la localidad de la Margen Derecha, una de las más ricas del territorio, con un precio medio por metro cuadrado que supera los 4.621 euros (+16% respecto a 2024). Le sigue la capital vizcaína, donde el valor de los pisos -sin distinguir la obra nueva de la usada- alcanza los 3.512 euros por metro, un 15% más que doce meses antes. En tercera posición está Santurtzi. Con una renta personal que apenas supera los 22.600 euros al año (4.000 menos que Bilbao o 13.000 por debajo de Getxo), el coste medio de los domicilios se sitúa en 2.904 euros, un 13% por encima de lo que costaban hace solo un año. Así se demuestra en la estadística de compraventa de inmuebles que se actualiza cada trimestre.

El ranking, en el que Portugalete se sitúa en la cuarta posición, Barakaldo en la quinta y Basauri en la sexta, se dio a conocer en un documento en el que el Gobierno vasco, además de la subida de los precios, analizó el número de personas que están a la espera de una VPO en Euskadi o la situación del mercado del alquiler en una comunidad en la que solo el «32% de los jóvenes menores de 35 años» se han independizado. En 2015, la tasa de emancipación alcanzó el 36%, lo que evidencia un claro retroceso vinculado a los altos precios de los pisos en el mercado libre. «Una de las tendencias que explican la gran presión de acceso a la vivienda se asocia al porcentaje reducido de jóvenes que se han podido emancipar», aclaran desde el Ejecutivo autonómico.

Pero que los precios están en máximos no es nuevo. La obra nueva se ha encarecido en Euskadi un 11,5% en doce meses, mientras que los inmuebles de segunda mano registran aumentos del 9,8%. Además de los tres municipios más caros de Bizkaia, los datos del departamento demuestran que las subidas son «generalizadas» en la mayor parte de las localidades vascas. Un ejemplo de ello lo encontramos en los alquileres.

Las claves Incrementos. El precio medio de la obra nueva se ha encarecido un 11,5% en Euskadi en un año y la segunda mano un 9,8%.

La compra, más cara. El metro cuadrado se ha encarecido en Getxo un 16%, en Bilbao un 15% y en Santurtzi un 13%.

Baja emancipación. Solo un 32% de los jóvenes menores de 35 años se han emancipado en Euskadi. En 2015 eran el 36%.

Auge de los alquileres. El precio del alquiler se ha incrementado de forma generalizada en la mayoría de municipios vascos.

El documento detalla que los incrementos «no solo se han producido en las capitales vascas, donde la demanda es mayor, sino también en los pueblos de mediana y menor dimensión». Los datos son claros. Si bien los municipios de más de 100.000 vecinos experimentan los incrementos más elevados (6,9%), los pequeños pueblos también sienten la presión del mercado. En las localidades de menos de 2.500 habitantes, el precio de los inmuebles se elevó un 3,1% en 2024 y en aquellos con una población entre 5.000 y 10.000 personas un 6,3%.

Alta tasa de esfuerzo

La tendencia creciente de los precios «y la cada vez menor oferta disponible» está generando «un tensionamiento del mercado que lleva a las familias que residen en este tipo de pisos a tener que dedicar una proporción excesiva de sus ingresos» al pago de la renta, sostienen fuentes del área. Según los cálculos realizados por el departamento, las personas que viven de alquiler destinan un 37,9% de su salario a la vivienda, casi ocho puntos por encima de lo recomendado por los expertos en sostenibilidad financiera.

Al igual que en la compra, el Gobierno vasco también publica en el mismo informe un ranking de los municipios más costosos para alquilar. Para ello, toma como referencia los contratos de arrendamiento vigentes a 31 de diciembre. Incluye en el cálculo las fianzas depositadas desde 2016 en el registro. Desde los contratos actuales más caros hasta los más antiguos y baratos, algo que podría distorsionar la realidad de cada municipio. En cualquier caso, según el criterio utilizado, Getxo se convertiría también en el municipio más costoso para alquilar (953 euros al mes). Por detrás estaría Urduliz, (870), Leioa (862), Sopela (849) y Bilbao (847).