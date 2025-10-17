Los pisos en alquiler crecen un 4% el último año en Bizkaia

Andrea Cimadevilla Viernes, 17 de octubre 2025, 17:31 Comenta Compartir

El número de pisos que se destinan al alquiler habitual crece en Bizkaia, en parte, por la alta rentabilidad que ofrece el sector, con precios en máximos, a los propietarios. En el último año, las viviendas en arrendamiento se han incrementado un 3,69%, según los datos publicados este viernes por el Gobierno vasco. Mientras que en el primer trimestre de 2024 el registro de fianzas contabilizaba 41.489 alquileres vigentes en el territorio, la cifra se eleva ahora hasta los 43.018. El informe sobre publicado por el Departamento de Vivienda detalla que los arrendamientos también han crecido un 2% en Euskadi hasta alcanzar los 84.927 pisos.

En cuanto a los nuevos contratos, entre enero y marzo de este mismo año se firmaron 1.981 arrendamientos, mientras que doce meses antes se llegaron a contabilizar 2.424 nuevas fianzas, lo que demuestra un descenso del 20% en la firma de pisos. Los motivos que explican la ralentización del mercado son diversos. Si bien los agentes inmobiliarios y otros profesionales del sector aseguran que la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y la llegada de las zonas tensionadas a varios municipios ha generado «inseguridad» en los propietarios a la hora de ofertar sus viviendas, el Gobierno vasco mantiene que esta caída se debe a una «mayor estabilidad del mercado con una renovación progresiva de contratos».

En lo que respecta a la vivienda de temporada, aquellas que se alquilan menos de un año, como los pisos para estudiantes, el registro autonómico anota 1.379 arrendamientos de corta duración en Bizkaia. De estos, 143 se firmaron en los tres primeros meses de este ejercicio con un precio medio de 1.000 euros al mes.