Pintadas contra unos apartamentos turísticos en Santutxu

Los alojamientos se ubican en la esquina de las calles Juan Viar y Fika

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:56

Las autoridades han intentado poner coto a la proliferación de viviendas turísticas, para muchos uno de los principales motivos del aumento del precio de la ... vivienda. Las protestas en contra de la implantación de este tipo de alojamientos se extienden por las grandes ciudades y en enclaves especialmente visitados. En Bilbao, la normativa es especialmente restrictiva y pocos son los ciudadanos que se muestran abiertamente favorables a tener uno de estos equipamientos en el vecindario. Ejemplo de ello son las pintadas que suelen aparecer en las inmediaciones de estas residencias. Uno de los últimos ejemplos está en Santutxu.

