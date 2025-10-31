Pintadas contra unos apartamentos turísticos en Santutxu

Las autoridades han intentado poner coto a la proliferación de viviendas turísticas, para muchos uno de los principales motivos del aumento del precio de la ... vivienda. Las protestas en contra de la implantación de este tipo de alojamientos se extienden por las grandes ciudades y en enclaves especialmente visitados. En Bilbao, la normativa es especialmente restrictiva y pocos son los ciudadanos que se muestran abiertamente favorables a tener uno de estos equipamientos en el vecindario. Ejemplo de ello son las pintadas que suelen aparecer en las inmediaciones de estas residencias. Uno de los últimos ejemplos está en Santutxu.

La esquina entre las calles Juan Viar y Fika, a la altura del número 54, acoge los apartamentos turísticos 'ViarFika Studios'. La pintada «Turistikfikazioak auzoa hiltzen du» (La turistificación mata el barrio) ha aparecido en su fachada estos días, dejando claro que para algunos no son bien recibidos. La pintura roja también mancha la puerta de entrada y el dispositivo de acceso.

Santutxu es uno de los barrios de la capital vizcaína en los que más alojamientos de este tipo han abierto. Solo en los alrededores de la Campa de Basarrate se contabilizan 3, y ampliando el foco hasta la Mina del Morro aparece uno más. Precisamente este último ha sido objeto de polémica debido a que los apartamentos se ubican en los bajos de la promoción de viviendas de VPO del Gobierno vasco de la calle José María Lidón. Todos ellos gestionados por la misma empresa y distinguidos con el correspondiente identificador. En cada puerta hay colocada una placa en la que se dejan ver las iniciales AT (Apartamento Turístico). Los inmuebles, como en el caso de los Viar-Fika están ofertados en Booking.