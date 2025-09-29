El PIN pone a la venta las entradas para esta Navidad: estos son los precios y descuentos de este año El popular parque infantil del BEC abrirá sus puertas del 13 de diciembre al 5 de enero de 2026

Marina León Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:25 | Actualizado 17:44h. Comenta Compartir

El Parque Infantil de Navidad (PIN) volverá a abrir sus puertas en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo. Las entradas para el que cada año se convierte en uno de los planes estrella para los más pequeños, ya están a la venta. La 59 edición del PIN se celebrará del 13 de diciembre al 5 de enero de 2026.

El precio en taquilla de las entradas individuales será de 10,50 euros. Se trata del mismo precio que el año pasado. Sin embargo, al igual que otras navidades, quienes compren tíques de grupo y online podrán obtener descuento hasta el 3 de diciembre.

Para grupos de 21 a 250 personas se deberá abonar 8,50 euros. Los grupos de más de 251 personas podrán comprar las entradas por 7,50 euros. Quienes adquieran su entrada colectiva deberán acudir al PIN el mismo día, juntos y a la misma hora para que sea válida. El acceso será gratuito para los menores de 3 años.

En cuanto al horario, será de 11.00 a 20.00 horas, excepto los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre (de 10.00 a 20.00 horas), además del 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, cuando el parque abrirá sus puertas entre las 11.00 y las 17.00 horas.