«Cuando me pidan que me marche de la piscina, me iré»

Otra jornad de sol sin pdoer opnernos a remojo. Continua el conflicto en los polideportivos de Bizkaia, lo que se ha traducido, de nuevo, en piscinas vacías. De 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 19.30 no hay socorristas, por lo que en estos tramos horarios no se permite el baño. Esta mañana EL CORREO se ha acercado a varias instalaciones para comprobar cómo reaccionan los usuarios ante las protestas de los trabajadores. Entre los bañistas hay enfado y comprensión a partes iguales. Y sorpresa poca, porque la mayoría ya estaban al tanto del conflicto. En la entrada de los polideportivos, un cartel advierte de los paros, la persona de recepción repite la información y los socorristas lo advierten por tercera vez: hoy paran.

«Esto tenía que haberse solucionado antes de verano, pero es ahora cuando más presión pueden hacer», comprende Marta Raya, usuaria de las instalaciones municipales. Sabe que ha venido a pasar un rato, el que le dejen. «Cuando me pidan que me marche, me iré». Siente «pena», ya que por cuestiones de trabajo y por el tiempo, que no siempre luce como hoy, no puede permitirse tantas jornadas de asueto como la de hoy. Marta se tumba a tomar el sol en la piscina de Portugalete, donde apenas hay media docena de toallas, una estampa del todo inusual: «Un sábado normal esto está abarrotado». Dice que no es la primera vez que tiene que coger sus cosas y volver a casa sin darse un baño. Eso «enfada a la gente», advierte y explica que algunos usuarios han decidido, en señal de protesta, negarse a pagar las hamacas. «Lo que más molesta es que te cobren con el poco tiempo que estás».

Arantxa Basurto, otra usuaria «habitual» de estas instalaciones asegura «desconocer» las causas del conflicto. A ella tampoco es la primera vez que le afecta la huelga y ahora se informa «del calendario de paros» y, reloj en mano, «se adapta» -el resto de jornada sí hay socorristas y está permitido el baño-. «No tengo nada en contra de la huelga, pero fastidia» explica la mujer. «Esperamos que se arregle el conflicto y mejoren las condiciones laborales de los trabajadores. Cuando se externalizan las tareas, los derechos laborales se van al cuerno».

Al paro convocado para hoy se sumarán otros dos previstos el jueves y viernes, esta vez de cuatro horas seguidas. El día 18 los empleados de los polidepotivos vizcaínos harán un alto en el trabajo entre las 17.30 y las 21.30 horas. Y en la jornada siguiente, la actividad se verá afectada desde las 8.30 hasta las 12.30. Además, los sindicatos tienen programada una huelga completa para el martes 23 de julio, que será la cuarta en tres meses de conflicto si no se alcanza un acuerdo en la mesa de negociación del próximo lunes.