El pianista bilbaíno Joaquín Achúcarro, Ilustre de la villa 2025 Ha sido elegido con 296 votos y seguido de Juan Ignacio Vidarte Fernández, con 245, y Cecilio Gerrikabeitia Orbea, con 231

Martes, 2 de diciembre 2025

El pianista Joaquín Achúcarro Arisqueta ha sido nombrado Ilustre de la villa 2025 por la ciudadanía. Con una trayectoria de más de seis décadas en los principales escenarios del mundo, ha llevado siempre el nombre de Bilbao a nivel global. Su labor artística y docente, así como su compromiso con la formación de jóvenes pianistas, le sitúan como una de las figuras culturales más destacadas que ha dado la ciudad. Fue reconocido como Hijo Predilecto de Bilbao en 2004, tras su nombramiento por acuerdo del Pleno del Consistorio.

Hasta el pasado 30 de noviembre, todas las personas mayores de 16 años empadronadas en la capital vizcaína han podido votar mediante la web municipal o a través de las máquinas Bilbao Click de los Centros Municipales entre 3 personas finalistas: Joaquín Achúcarro Arisqueta, el elegido, seguido de Juan Ignacio Vidarte Fernández, con 245 votos, y Cecilio Gerrikabeitia Orbea, con 231.

En la fase de recepción de propuestas ciudadanas han participado 228 personas, que han presentado un total de 46 candidaturas. Tras el análisis técnico realizado, 37 han sido consideradas válidas al cumplir los criterios establecidos en el Reglamento de Honores, Distinciones y Ceremonial. Estas propuestas reflejan una amplia diversidad de perfiles y ámbitos de contribución, predominando las trayectorias vinculadas a la cultura, la acción social, la salud, el deporte, los medios de comunicación y otros sectores de relevancia pública

El 13 de noviembre tuvo lugar la sesión plenaria del Consejo Cívico de la Villa, órgano municipal de participación ciudadana que refleja la pluralidad social de Bilbao y contribuye a la deliberación y valoración de asuntos de interés público. Durante la sesión, se llevó a cabo la votación secreta para determinar las tres candidaturas finalistas, permitiendo a cada integrante del Consejo Cívico apoyar hasta un máximo de tres propuestas distintas. En total, participaron 64 personas y se contabilizaron 182 votos válidos.