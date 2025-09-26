El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo del albergue de Uribitarte. Ignacio Pérez

Las personas sin recursos alojadas en albergues y pisos en Bizkaia aumentan un 21% en dos años

El territorio ofrece 2.410 plazas nocturnas por las que pasaron de media cada noche 1.934 usuarios

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:33

El pasado año, 1.934 personas pasaron cada día por la red de alojamientos para gente sin recursos en Bizkaia. Es un 21% más que ... dos años antes, cuando se atendió a 1.528 personas y un 88% más que hace una década, cuando apenas se superó el millar. Ese incremento ha ido de la mano también del aumento de las plazas de acogida, que desde 2022 han crecido un 36% hasta alcanzar las 2.410, y del presupuesto, que se ha disparado -incluyendo gastos de centros de día y restauración-, hasta los 46,2 millones de euros, casi 13 millones más, el 91,1% sufragados con fondos públicos, sobre todo de ayuntamientos y diputaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  4. 4

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  5. 5

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  6. 6 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  7. 7 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  8. 8

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  9. 9

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  10. 10

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las personas sin recursos alojadas en albergues y pisos en Bizkaia aumentan un 21% en dos años

Las personas sin recursos alojadas en albergues y pisos en Bizkaia aumentan un 21% en dos años