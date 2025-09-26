Las personas sin recursos alojadas en albergues y pisos en Bizkaia aumentan un 21% en dos años

El pasado año, 1.934 personas pasaron cada día por la red de alojamientos para gente sin recursos en Bizkaia. Es un 21% más que ... dos años antes, cuando se atendió a 1.528 personas y un 88% más que hace una década, cuando apenas se superó el millar. Ese incremento ha ido de la mano también del aumento de las plazas de acogida, que desde 2022 han crecido un 36% hasta alcanzar las 2.410, y del presupuesto, que se ha disparado -incluyendo gastos de centros de día y restauración-, hasta los 46,2 millones de euros, casi 13 millones más, el 91,1% sufragados con fondos públicos, sobre todo de ayuntamientos y diputaciones.

La estadística de recursos para personas sin hogar que cada dos años publican de forma conjunta el Eustat y el INE pone sobre la mesa además que este territorio concentra el 45% de las personas que pernoctan en albergues o pisos en Euskadi y el 45,3% de las camas disponibles en la comunidad. El País Vasco, en todo caso, era a mediados del pasado año la región que más plazas ofrecía a nivel nacional, un 13,3% del total. Ese impacto está tres puntos por debajo al de 2022, cuando concentraba el 16,2% de los recursos, ya que, desde entonces, otras autonomías han abierto más lugares de atención.

El porcentaje sigue siendo alto teniendo en cuenta el peso poblacional de Euskadi, que no llega al 5%, si bien es cierto que se trata de una región fronteriza con otro país, lo que atrae a muchos migrantes que quieren cruzar a Francia, y que en los últimos años está en el punto de mira de las mafias, que trasladan menores, especialmente a Bilbao, para que entren en la red de protección foral.

45,3% de las plazas disponibles en Euskadi están en Bizkaia, donde Bilbao concentra nueve da cada diez.

El hecho de que haya urbes de tamaño medio y grande también favorece que recalen más personas con necesidades, dado que suelen concentrarse en ciudades. Tanto es así que Bilbao, a pesar de advertir del colapso y de reclamar la implicación de otros municipios, ofrece el 81,9% de las plazas de alojamiento vizcaínas, seis puntos más que hace dos años; Vitoria el 95,5% de las alavesas; y San Sebastián el 43,4% de las de Gipuzkoa.

En Bizkaia, la asistencia nocturna se realizó a través de 93 albergues, centros de acogida, residencias y pisos y apartamentos. La red de servicios asciende a 124 espacios, ya que, además de los de pernocta, incluye centros de día, talleres ocupacionales y comedores sociales.

Recursos especializados

Entre ellos, hay 46 sin una población prioritaria, recursos que se adaptan «a las diferentes necesidades de emergencia», y 78 más especializados, entre los que destacan los 34 dirigidos a inmigración, los 21 para personas con trastorno mental, los 18 para víctimas de violencia de género que tienen que abandonar su hogar habitual y los 20 para personas con adicciones, entre otros.

Esta operación considera personas sin hogar a quienes no tienen acceso a un alojamiento estándar y contabiliza los perfiles, así como también a solicitantes de protección internacional, jóvenes extutelados… El grueso de los usuarios, de acuerdo a los datos que manejan los órganos estadísticos, no son 'sin techo'. Los albergues y centros de baja exigencia, espacios dirigidos a estas personas, ofrecen 620 de las 2.410 plazas totales.