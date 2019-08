Más de 400 personas protestan en Bilbao contra la violencia machista

Más de 400 personas personas han protagonizado este lunes por la tarde frente a la plaza Moyúa la segunda concentración multitudinaria para protestar contra las agresiones sexistas desde la violación múltiple en el parque Etxebarria del pasado jueves. En esta ocasión el acto estaba convocado por la asociación feminista Gafas Moradas que desde hace varios años se reúne en el mismo sitio los primeros lunes de mes, porque esta «barbarie no para, todos los meses, todos los malditos días se produce un nuevo caso».

Sus representantes han iniciado la protesta leyendo los casos «oficiales y no oficiales» de mujeres asesinadas desde principios de año y que superan con mucho los 38 casos reconocidos como tales a nivel nacional. Según han denunciado, «estamos cansadas, hastiadas y sentimos ira porque no somos culpables de lo que hacen, lo son ellos».

En el acto, como otros colectivos feministas, han vuelto a incidir en que el sistema jurídico español «nos deja en total desprotección, parece que da igual que denuncies o no». Y han asegurado que por su parte el sistema político «nos quiere mudas». Por eso consideran que «cada vez es más patente la necesidad de que salgamos a la calle».

También han criticado a la ertzaintza y los últimos folletos de prevención en fiestas que ha difundido. “Nos aconseja no salir solas a la calle; que dejen de enseñarnos a cuidarnos y que enseñen a los hombres a no violar” reividicaban. Porque, según han remarcado, las mujeres también “tenemos derecho a vivir sin miedo”. La protesta ha terminado entre los aplausos de los asistentes y al grito: «Aquí estamos, nosotras no violamos».