Una mujer y su cuidadora pasean por el centro de Bilbao. Manu Cecilio

El 80% de las personas que cuidan a un familiar con dependencia en Bilbao son mujeres

En el 'Día Internacional de las personas cuidadoras' las asociaciones Zaintzen y Elkartean piden a las instituciones más apoyo al colectivo

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:42

En poco más de diez años, el 30% de los ciudadanos que residen en Euskadi tendrán 65 años o más, según una proyección realizada por ... el Eustat. La población vasca envejece. Y con ello, son muchos los hogares en los que un familiar ha visto deteriorada su salud y ha necesitado del apoyo de otro para realizar tareas que antes eran rutinarias, como hacerse la comida o salir a dar un paseo. En estas situaciones -que en la mayoría de casos se quedan en el ámbito privado- lo que las familias piden es información y apoyo para poder hacer frente a las nuevas circunstancias. En el 'Día Internacional de las personas cuidadoras' Zaintzea, el Centro Municipal de apoyo a las familias cuidadoras de Bilbao ha reivindicado esta labor como «una cuestión colectiva».

