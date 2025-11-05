El 80% de las personas que cuidan a un familiar con dependencia en Bilbao son mujeres

En poco más de diez años, el 30% de los ciudadanos que residen en Euskadi tendrán 65 años o más, según una proyección realizada por ... el Eustat. La población vasca envejece. Y con ello, son muchos los hogares en los que un familiar ha visto deteriorada su salud y ha necesitado del apoyo de otro para realizar tareas que antes eran rutinarias, como hacerse la comida o salir a dar un paseo. En estas situaciones -que en la mayoría de casos se quedan en el ámbito privado- lo que las familias piden es información y apoyo para poder hacer frente a las nuevas circunstancias. En el 'Día Internacional de las personas cuidadoras' Zaintzea, el Centro Municipal de apoyo a las familias cuidadoras de Bilbao ha reivindicado esta labor como «una cuestión colectiva».

En el último año 1.133 personas han entrado en contacto con el servicio del municipal. El 80% de los casos de personas con un familiar con dependencia a su cargo eran mujeres. Así lo han transmitido esta mañana en una jornada de homenaje a este colectivo celebrado en el espacio Guruzu, de la Fundación EDE Taldea. «Bilbao os mira con gratitud, porque sois un pilar invisible pero esencial en nuestra sociedad», ha afirmado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

Durante la jornada se ha puesto de manifiesto los problemas que afectan a las personas cuidadoras, se han relatado vivencias en primera persona y, sobre todo, se ha puesto en valor la importancia de la tarea que llevan a cabo. En casi la mitad de los casos se trata de personas de entre 60 y 79 años con familiares dependientes, mayores de 80 años, a su cargo. Muchas de ellas acuden a los servicios de Zaintzea por una necesidad derivada de «una gran sensación de sobrecarga acumulada, así como de la vivencia en soledad en el proceso», fruto del aislamiento y renuncia a sus tiempos de ocio. Y es que, el 48% de ellas lleva cuidando a un familiar entre uno y seis años, mientras el 25% lleva más de una década.

Responsabilidad colectiva

Para que «nadie tenga que enfrentarse sola a estas situaciones», ofrecen diferentes programas y actividades dirigidos a cuidadoras: apoyo grupal, asistencia psicológica, promoción de la autonomía personal y formaciones en el cuidado de familiares en riesgo o situación de dependencia.

Aburto ha postado por un «Bilbao que siga siendo una ciudad que cuida» y ha apelado al papel de las entidades públicas: «Cuidar debe ser una responsabilidad entre la comunidad y las instituciones». También ha resaltado la necesidad de construir «ecosistemas locales de cuidados» desde la cooperación pública, privada y de otros actores. «Así construiremos una ciudad más inclusiva, amable y humana», ha asegurado.

La Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Euskadi (Elkartean), por su parte, demandan un acceso a los servicios de apoyo y cuidados «público, accesible e inclusivos». Denuncian que desde las instituciones todavía «no se hayan superado los modelos asistencialistas y capacitistas» de las personas con discapacidad física. Han reclamado un sistema de cuidados centrado en la autonomía, la vida independiente. «Transformar el modelo de cuidados no es solo una cuestión de justicia social, es una responsabilidad colectiva», han reivindicado.