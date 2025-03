«Mi perro sufre ansiedad»

Sientes que te tienes que llevar al perro a todas partes. Llegas a casa, le notas alborotado y todo está patas arriba. Escuchas las quejas ... constantes de los vecinos porque desde que el dueño se ha marchado a trabajar, el can no para de ladrar... Son algunas situaciones que se crean cuando los perros sufren ansiedad por separación, un trastorno «muy frecuente» que «ha aumentado a raíz de la pandemia». Izzy Salas, propietaria de la guardería La Luxe de Bilbao, explica que se trata de un «tema complejo pero con solución» en la mayoría de casos.

«Durante la pandemia, los dueños pasaron mucho tiempo con los perros, y cuando se volvió a la rutina, hubo un gran cambio. Pasamos muchas horas fuera de casa, y para las mascotas es complicado afrontar la soledad. No es bueno estar con tu perro las 24 horas, porque realmente no es posible, y el problema es que no se les ha acostumbrado a estar solos», asegura la experta. Para abordar el trastorno, considera importante educarles desde que son pequeños. «Hay que dejarles solos poco a poco. Primero 10 minutos, después 15... hasta que entiendan que no pasa nada cuando su dueño no está», desliza.

Izzy es de Inglaterra, y allí las guarderías caninas son muy comunes. Cuando llegó a Bilbao se dio cuenta de que aquí no había ninguna, lo que le extrañó. «Realmente me pareció curioso, porque hay más perros que niños», comenta. Así que, después de dejar su trabajo en una academia de inglés, hizo un curso para ser adiestradora y puso en marcha el proyecto junto a su amiga, Ari. Ofrecen servicio de acogida durante el día, adiestramiento y cursos de modificación de conducta. De los 15 perros que reciben a diario, la mitad sufren el trastorno de ansiedad por separación, y, aunque en su establecimiento ofrezcan apoyo, la experta recomienda que lo mejor es ponerse en manos de un profesional especializado y llevar a cabo una terapia individual, porque cada caso es distinto.

Trabajar la confianza, hacer ejercicios de olfato...

«Cuando los dueños tienen que pasar muchas horas fuera de casa, la guardería está bien como recurso, porque aquí están más relajados y pueden socializar. Pero para combatir los síntomas es necesario trabajar con un adiestrador. Si la ansiedad es muy alta, también se les ofrece medicación. En este caso, hay que ir al veterinario para que la proporcione», explica.

Uno de los aspectos más importantes, según Salas, es la confianza. «Los perros pueden practicar con pelotas de yoga para mejorar la propiocepción, es decir, el sentido que les permite percibir la ubicación y el movimiento de las partes del cuerpo. También se recomienda llevar a cabo ejercicios de olfato para distraer al perro. Por ejemplo, puede resultar útil introducir gominolas en una toalla, hacer nudos y dejarle que las huela e investigue la forma de llegar a ellas», detalla.

Son algunos ejemplos que sirven para combatir los síntomas de la ansiedad por separación. Y también para que los dueños estén más tranquilos, porque a ellos también les afecta. «Muchos se sienten culpables, se frustran, se enfadan… Pero, sobre todo, se sienten tristes porque no saben cómo afrontar la situación y no les gusta ver a sus perros así», cuenta la adiestradora.

«Mi rutina está completamente condicionada»

Aunque el problema tiene solución, no es fácil, y las posibilidades de terapia no siempre encajan con todas las mascotas. Es lo que le ocurre a Elliot, un cocker que va a la guardería. «Mi perro sufre ansiedad por separación desde que era un cachorro. He tenido que aceptar el problema y convivir con ello, pero mi rutina está totalmente condicionada. Tengo que tenerlo en cuenta a la hora de planificar cualquier actividad fuera de casa, por ejemplo, hacer la compra, ir a la oficina, acudir a citas médicas, reunirme con amigos en lugares no aptos para perros, asistir a eventos y viajar», relata Amanda, su dueña.

A pesar de trabajar con un adiestrador, Elliot no ha respondido bien a la terapia. «No puede quedarse solo en casa sin molestar a mis vecinos. Por eso dependo mucho de la ayuda de proveedores de servicios (guarderías caninas y cuidadores de mascotas) y amigos para que me ayuden a cuidar de él y poder seguir con mi vida diaria».