Periodismo de largo alcance

Han pasado cinco años desde que un grupo de periodistas y fotoperiodistas -la mayoría de ellos habían coincidido en numerosas ocasiones en lugares remotos- decidieron poner en marcha el proyecto '5W', que se basa en responder a las cinco preguntas básicas que ha de plantearse un periodista cada vez que se enfrenta a un texto: who, what, when, where y why (¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?). La idea era contar aquellas historias que por falta de tiempo para escribirlas no han visto la luz a pesar de su indudable interés y que comenzó a hacerse realidad gracias a pequeños suscriptores que impulsaron el proyecto. El soporte es una página web, en la que cada semana hay un reportaje nuevo, y la revista en papel que editan una vez al año.

Ayer por la tarde se presentó en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao el número 4 de la revista, un volumen de 240 páginas con unos textos muy cuidados y unas fotografías impactantes. En el acto, conducido por Pilar Kaltzada, quien señaló que esta publicación nos reconcilia con el buen periodismo, alejado del ruido diario, intervinieron Mikel Ayestaran, colaborador de EL CORREO, que en breve recibirá el premio George Steer Gernika por un Periodismo de Paz, que hoy mismo tiene que volver a Jerusalén, desde donde informará del aumento de la tensión entre Gaza e Israel; Maribel Izcue, una de las fundadoras de la revista, que explicó a la concurrencia que en esta publicación tratan de difundir muchas de aquellas informaciones que a los reporteros se les ha quedado en la mochila; Ander Izagirre y Karlos Zurutuza.

En el número 4 de la revista, bajo el título 'Habitantes. Cómo vivimos en ciudades, ríos, guerras, cárceles e incluso bajo tierra', hay reportajes tan interesantes como el de las parteras que desarrollan su función en las zonas rurales que dominaban las FARC; el del rascacielos más grande de Johannesburgo, donde han llegado a vivir hasta dos mil personas; la lucha por el espacio en Bangladesh; los desahucios en España; o cómo se vive en los minipisos de Hong Kong.

Entre quienes se acercaron a Bidebarrieta se encontraban Txuskan Coterón, presidente de la Asociación Vasca de Periodistas y decano del Colegio; Sergio Martínez, miembro de la junta del Colegio Vasco de Periodistas; Josu Zaldibar, director de la Escuela de Fotografía Documental Blackkamera; María Gorosarri, profesora de la UPV/EHU; Santiago Yaniz, Iñaki Mendizabal, Eneko Sánchez, Jorge Murcia, Kristian Aguinaga, Juan Echevarría, Rocío Uriarte, Izaskun Urtiaga, Paz Miguel, Ainhoa Orzanco, Clara Muñoz y sus hijas, Olatz y Uxue Martínez de Ibarreta.

Asimismo estuvieron en la charla jóvenes como Xabier Ocio, Janire Mendizabal, Julen Ugartetxea y Mikel Bejarano. También se dejaron ver en Bidebarrieta María Isabel Ortiz del Río, Conchi de Miguel, Óscar Oliván, Ander Terrones, Daniel García, Ana Lazpita, Ane Angulo y Edorta Nafarrate y Cristina Bilbao, que acudieron con su hija, Eider Nafarrate. No faltaron a la cita Marian Mardones, el italiano Pasquale Forenza, Iñaki Unzalu, Agurtzane Ormaetxea, Begoña Morán, Rubén Cañadas, Irene San Sebastián, Xabier Cantera, Ander Goikoetxea, Iñigo Camino, Isabel Rodríguez, Geli Quintana y Loli Simal.