El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»

Policías locales de Erandio salvan a un vecino con un corte profundo que se había atrincherado con suhija menor en un piso

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:27

Habían completado un curso de control de hemorragias para policías impartido por un ertzaina de la Brigada Móvil, miembro de la Sociedad de Urgencias y ... Emergencias, justo antes del verano. Allí aprendieron cómo practicar un torniquete de forma segura, sin miedo a causar más lesiones. Javi, con 17 años de experiencia como agente de la Policía Municipal de Erandio, y dos de sus compañeros, entre ellos una agente, habían asistido a esa formación y tenían los conocimientos aprendidos muy frescos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  2. 2

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  3. 3

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  4. 4

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  5. 5 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo
  6. 6 La Aemet anuncia la llegada del exhuracán Gabrielle: estas serán las zonas afectadas
  7. 7

    Detenido por rajar en la cara a otra persona con una botella durante una pelea de madrugada en Bilbao
  8. 8

    Nueva carta a sus padres de uno de los niños del polémico campamento de Bernedo
  9. 9 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  10. 10 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»

«Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»