Pequeño susto en el metro: una avería paraliza una unidad en San Mamés a media hora del partido del Athletic

G. Cuesta Domingo, 17 de agosto 2025, 19:07

Pequeño susto en la estación de San Mamés de Metro Bilbao. Un problema técnico ha dejado inutilizada una unidad del suburbano pasadas las 18.40 horas, cuando comenzaba a intensificarse la afluencia de pasajeros que se dirigen a San Mamés con motivo del debut del Athletic en Liga ante el Sevilla.

Según testigos presenciales, se ha ido la luz en el convoy y ha estado al menos 15 minutos parado. Las puertas se han abierto para que los pasajeros pudiesen bajarse, aunque la mayoría ha optado por esperar a que se solucionase la incidencia para continuar hacia su destino.

El tren volvía a circular pasadas las siete de la tarde. Los pequeños retrasos generados se recuperarán con el paso de los minutos. El metro de Bilbao cuenta con un servicio 24 horas hasta el próximo 24 de agosto con motivo de Aste Nagusia.