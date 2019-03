En los tiempos que corren cada vez es más complicado ver a un par de centenares de personas encerradas en una sala oscura disfrutando de una película. Y lo es aún más disfrutar, una vez concluida la proyección del filme, de un cine fórum, actividad que parece salida de la noche de los tiempos, en el que los espectadores discuten apasionadamente sobre aquello que han visto en la pantalla. Los responsables de APD, Asociación para el Progreso de la Dirección, organizan cada cierto tiempo, junto al Museo Guggenheim, un cine fórum empresarial en el que colabora Deusto Alumni y que es patrocinado por The Adecco Group y Ferrovial Servicios.

En la tarde de ayer se proyectó en el auditorio de la pinacoteca bilbaína la película 'The Disaster Artist', realizada y dirigida en 2017 por James Franco. Un filme basado en la novela homónima de Greg Sestero, que recrea el rodaje de la que es considerada por derecho propio como la peor película de la historia, 'The Room' (2003), que, por aquellos azares de la vida y sin que nadie supiera muy bien por qué, acabó convirtiéndose en una cinta de culto para muchos de los aficionados al séptimo arte.

'The Disaster Artist', que en 2017 obtuvo la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, todavía no ha sido exhibida en ningún cine de España, algo que no deja de ser paradójico y sorprendente. Una comedia que trata sobre dos inadaptados en busca de un sueño, que cuando el mundo los rechaza deciden hacer su propia película, un filme que resulta maravillosamente espantoso gracias a sus momentos involuntariamente cómicos, sus tramas dispersas y sus terribles interpretaciones.

El acto, que contó con la presentación de Rafael Orbegozo, asesor de presidencia de Iberdrola, consejero en Zona Norte de APD y miembro del patronato del Guggenheim, concluyó con un coloquio, moderado por Juanjo Ortiz, bajo el título 'La buena organización como factor clave del éxito empresarial', en el que participaron Elena Zarraga, directora general de LKS Next; Aitor Urzelai, director de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno vasco; y Alfonso Santiago, director de Last Tour International y Bilbao BBK Live.

En el evento estuvieron Juan Ignacio Vidarte, director del Guggenheim; Ana Verano, de Adecco; Miguel Vázquez, de Ferrovial; Mikel Madariaga, director de APD en la Zona Norte; Teresa Infante, Joserra Gómez, de la directiva del Club Taurino de Bilbao; Ainhoa Fuentes, Almike Alea, Laura Vallejo, Ariane Palencia, Begoña Alonso, Saioa Garrido, Idurre Muñoz, Maitena Ramos, Idoia Campillo, María Marrufo, Jorge García, Argiñe Uriarte, José Pedro Río, Virginia Uribarri y Juanjo Laraudogoitia.

Asimismo estuvieron Andrea Balduz, Begoña Seijas, Leire Ruiz de Azua, Roberto Manso, Itxaso García, Marga y Jaime Marcos, Pedro Zulueta, Marga Larrea, Mar González, Jesús y Sandra Hoya, Juan Carlos Paredes, Pilar Triguero, Álvaro Martín, Arkaitz García, Saulo Ocaña, el actor Carlos Panera, Ander Uriarte, Íñigo María, Armando y Borja de la Fuente. Estuvieron Javier Ortega, Inmaculada Goikoetxea, Jaione Gaminde, Tomás Odriozola, Rosa Revuelta, José Miguel Zaldo, Carlos Artuñedo, Arantza Zugazaga, Irune Llaguno, Blanca Martín y Fernando Urrutia.