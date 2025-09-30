El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones deja un pellizco en Vitoria
Los sanitarios atienden a las dos mujeres atropelladas en el lugar del accidente.

Los sanitarios atienden a las dos mujeres atropelladas en el lugar del accidente. J. Domínguez

Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal

Las víctimas, turistas de mediana edad, fueron evacuadas a Cruces con politraumatismos

A. de las Heras | J. Domínguez

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:42

Dos mujeres resultaron heridas este martes tras ser atropelladas por un coche patrulla de la Ertzaintza en la zona del Arenal, en el centro de ... Bilbao. El accidente se registró pasadas las nueve y media de la noche y las víctimas, de unos 50 años, fueron trasladadas al hospital de Cruces por dos ambulancias medicalizadas con politraumatismos de cierta gravedad, según confirmó una portavoz del Ayuntamiento de la capital vizcaína.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  4. 4 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  5. 5

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  6. 6

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  7. 7

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  8. 8 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  9. 9 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  10. 10

    Dos mujeres heridas al ser atropelladas por un coche patrulla de la Ertzaintza en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal