Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal

Dos mujeres resultaron heridas este martes tras ser atropelladas por un coche patrulla de la Ertzaintza en la zona del Arenal, en el centro de ... Bilbao. El accidente se registró pasadas las nueve y media de la noche y las víctimas, de unos 50 años, fueron trasladadas al hospital de Cruces por dos ambulancias medicalizadas con politraumatismos de cierta gravedad, según confirmó una portavoz del Ayuntamiento de la capital vizcaína.

Según declararon varios testigos y los propios agentes, cuando se produjo el atropello las mujeres, que al parecer estaban de turismo por la capital vizcaína -algunas fuentes aseguran que son austríacas-, habrían cruzado la calle Arenal a la altura de la curva del teatro Arriaga, frente a las oficinas de una entidad bancaria y donde hay una parada de autobús. Según las mismas fuentes municipales, intentaban atravesar la calzada cuando el semáforo estaba en rojo. Además, al parecer, debieron pasar por detrás de un autocar que salía, por lo que el conductor del coche policial, que debía estar atendiendo una urgencia en dirección hacia el Mercado de la Ribera, no las pudo ver y se habría quedado sin tiempo para frenar, según este relato oficial.

Impacto muy violento Los ertzainas aseguran que las mujeres cruzaron con el semáforo en rojo y no les dio tiempo a frenar

Debido a la violencia del impacto las dos mujeres salieron despedidas y quedaron tumbadas en la calzada a varios metros de distancia entre sí. Al menos una de las víctimas habría impactado contra un Peugeot 2008 de color rojo que circulaba en dirección contraria. Cuando llegaron los agentes y los sanitarios la encontraron prácticamente debajo de su rueda trasera izquierda. Algunos testigos apuntaban a la posibilidad de que el vehículo pudiera haberla pasado por encima.

Confusión en la calle

Agentes de la Inspección de Accidentes de la Policía Municipal de Bilbao, con competencias en tráfico en la ciudad, se encargaron de realizar las diligencias para completar el atestado y remitirlo al juzgado. Los investigadores tomaron declaración a los dos ertzainas de la comisaría de Bilbao que ocupaban el coche patrulla que provocó el atropello, mientras en la plaza del Arriaga reinaba la confusión entre los transeúntes.

«Oímos un golpe tremendo y creíamos que habían chocado dos coches, hemos venido corriendo y hemos visto a las dos mujeres tiradas en el suelo y ensangrentadas, una debajo del turismo», explicó una testigo que a esa hora paseaba junto a su hija junto a la Ría. Los trabajadores del cercano restaurante Aitaren certificaron que el coche patrulla presentaba «el morro totalmente abollado».