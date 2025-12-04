El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La residencia Uribarren Abaroa cuenta con amplias instalaciones en Lekeitio. L. U.

El Patronato de la residencia de Lekeitio multada por la Diputación dice que la dirección no avisó de las deficiencias

También aseguran que han llevado a cabo un proceso de transición que ha finalizado con la contratación de nuevos responsables

Mirari Artime

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:07

Comenta

El patronato de la Fundación Uribarren Abaroa que gestiona la residencia de ancianos de Lekeitio ha asegurado que «las irregularidades detectadas han sido desconocidas por no haber sido informados por la dirección en su momento».

Tras explicar que la sanción económica de 92.000 euros corresponde a inspecciones de finales de 2023 y de otras dos ocasiones del pasado año, matizaron que «a lo largo de 2024 y 2025, el Patronato cesó a la anterior dirección y gerencia».

Obligaciones cumplimentadas

En su comunicado, detallan que «a partir de esa fecha, se inició un proceso de transición que finalizó en julio con la contratación de nuevos responsables». Desde entonces, «todas las obligaciones exigibles derivadas de las inspecciones han sido cumplimentadas».

Por su parte, desde la anterior gerencia manifestaron que «al no estar al frente de la residencia desde el 4 de marzo de 2024, la responsabilidad de la sanción no es mía, sino de la Fundación Matía», señaló Fernando Ibarra, quién aseguró que «el Patronato es perfectamente conocedor de esas irregularidades porque fueron denunciadas por un miembro del comité de empresa».

