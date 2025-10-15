Pasión por la danza

El Estudio de Ballet Clásico de Teresa González Ardanaz celebró el pasado miércoles el décimo aniversario de sus instalaciones en Indautxu, así como los 24 ... años de trayectoria del propio Estudio y los 31 años de Teresa González como profesora de ballet clásico. Teresa González, vinculada al mundo de la danza desde los 5 años, inició su formación en el Estudio de Ballet Clásico Ana María Aurrecoechea en la calle Euskalduna de Bilbao y obtuvo el título de bailarina profesional y profesora de ballet clásico por la Royal Academy of Dance. En 2001 comenzó a impartir clases en el colegio Berrio Otxoa de Santutxu. Trece años más tarde surgió la idea de ampliar la escuela y trasladarla al centro de Bilbao, objetivo que logró en 2015.

Desde 2020, Teresa lidera un nuevo proyecto, 'Bilbao es Ballet', cuyo propósito es difundir y dar visibilidad al ballet en la ciudad, acercando esta disciplina artística a toda la ciudadanía. El acto de aniversario dio comienzo con el baile del 'Agurra', interpretado por la bailarina y profesora del centro Elara Ortiz. A continuación, Teresa González dirigió unas emocionadas y entrañables palabras a los asistentes. La celebración concluyó con la actuación de los alumnos Álex González y Kevin Campo, quienes interpretaron la obertura de 'El lago de los cisnes'.

El guitarrista Aitor Fernández amenizó el evento, al que asistieron numerosos invitados, entre los que se encontraban los concejales del Ayuntamiento de Bilbao Itziar Urtazun, de Igualdad y Fiestas. y Gonzalo Olabarria, de Cultura; Iñaki López de Aguileta, director de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao; la juntera Lorea Bilbao; Olga Zulueta, directora artística y de Proyectos de Bilbao Centro; Elena Busturia, Jon Zuazola, Alfonso Davalillo, Asier Valle, Marian Santamaría, Jesús González Mendizábal, Jon González Ardanaz, las profesoras Libia Díaz, Cecilia de Madrazo, Alexia Valenzuela y Maider García; las monitoras Leyre Barañano, Kristyna Márquez y Lucía Ruiz; las alumnas Nahia Gárate y María Garrido; Martina y Aritz Urrutia, Jorge Ledesma, Tamara Basabe, María Nieves e Irene González de Mendizábal, Ángel Irujo, Mourad Assovil, Isidro Elezgarai, Natxo Eguía, Agustín y Marcos González, Iratxe Llarena, nueva directora del Centro Territorial de RTVE en el País Vasco; Iñaki Díez, el fotógrafo Gaizka Medina, Paco García, María Alunda, Jesús Morán, Olaia Sánchez, Audrey Kirkland, Javier Zaldo y Begoña Pinedo.