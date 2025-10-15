El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gonzalo Olabarria, Itziar Urtasun, Teresa González Ardanaz, Lorea Bilbao e Iñaki López de Aguileta.

Gonzalo Olabarria, Itziar Urtasun, Teresa González Ardanaz, Lorea Bilbao e Iñaki López de Aguileta.
Pasión por la danza

El Estudio de Ballet Clásico Teresa González Ardanaz celebró su décimo aniversario de sus instalaciones en Indautxu

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:17

El Estudio de Ballet Clásico de Teresa González Ardanaz celebró el pasado miércoles el décimo aniversario de sus instalaciones en Indautxu, así como los 24 ... años de trayectoria del propio Estudio y los 31 años de Teresa González como profesora de ballet clásico. Teresa González, vinculada al mundo de la danza desde los 5 años, inició su formación en el Estudio de Ballet Clásico Ana María Aurrecoechea en la calle Euskalduna de Bilbao y obtuvo el título de bailarina profesional y profesora de ballet clásico por la Royal Academy of Dance. En 2001 comenzó a impartir clases en el colegio Berrio Otxoa de Santutxu. Trece años más tarde surgió la idea de ampliar la escuela y trasladarla al centro de Bilbao, objetivo que logró en 2015.

