La pasión por el Athletic recorre los escaparates de Bilbao La exposición del Athletic en el Corte Inglés. / Olatz Hernández 50 láminas ilustradas por Tomás Ondarra acercan la historia y la mitología del club a tiendas, bares y restaurantes de la villa hasta enero OLATZ HERNÁNDEZ Martes, 11 septiembre 2018, 21:12

El sentimiento rojiblanco es algo que va más allá del deporte. Es una emoción que se palpa en cada rincón de la villa. Como ejemplo, basta con ver el ambiente en la calle un lunes por la mañana para saber cuál ha sido el resultado del partido del domingo. A partir de hoy y hasta finales de enero, el Athletic también estará presente en los escaparates de las tiendas, bares y restaurantes de Bilbao, con la exposición itinerante 'El Mejor equipo del Mundo'. 50 láminas ilustradas por Tomás Ondarra repasan la historia y la mitología del club: desde Pichichi a Muniain.

La iniciativa organizada por BilbaoDendak, en colaboración con BBK pretende llevar el orgullo del sentimiento rojiblanco a los distintos barrios de la ciudad. «Creo que todos los niños que hemos crecido dando patadas al balón en los barrios de esta ciudad hemos soñado con estar alguna vez en el Athletic», reconoció en la presentación de la muestra Aitor Elizegi, presidente de BilbaoDendak. Aitor recuerda gastar sus primeras pagas en San Mamés: «Esperábamos hasta el minuto 10 o 15 de partido a que rebajaran el precio y alguna vez nos llegamos a colar».

El propio ilustrador de la muestra, Tomás Ondarra, también es aficionado desde una edad temprana. Con siete u ocho años consiguió tocarle el brazo a Iribar, durante un partido amistoso en Algorta, «para mí fue como tocar a Dios». Pero en la memoria también quedan recuerdos amargos, como la final de la UEFA contra la Juventus, en el año 77: «Ganamos el partido, pero perdimos la final. Recuerdo que me dio una llorera...».

«El 5 a 0 contra el Real Madrid»

Las láminas están extraídas del libro homónimo 'El Mejor Equipo del Mundo', escrito por Carlos Ranedo. «Fue un proyecto que me hizo mucha ilusión y a la vez me daba mucho respeto», reconoce el dibujante. Los retratos de 'Pichichi', Piru Gainza e Iribar, son algunos de los que recorrerán los comercios de la villa. El propio José Ángel Iribar ha estado presente durante la presentación de la exposición: «Ahora que viene el Real Madrid, me viene a la mente aquella vez que les ganamos 5 a 0 en el año 70», dijo entre risas.

Con él compartió vestuario Andoni Goikoetxea, «además de con Villar, con Txetxu Rojo... Verte allí, con 18 años, y rodeado de tus ídolos es algo que te marca de por vida». El debut, la despedida y por supuesto los títulos conseguidos son algo que todos los exjugadores rememoran. «Ese momento en el que me miré al espejo y me vi con la camiseta. Es uno de los mejores recuerdos de mi vida. Todos los niños soñábamos con llegar allí. Yo tuve suerte», confesó Rafa Alkorta.

El sentimiento también llega al gobierno municipal. La familia del alcalde, Juan Mari Aburto, estuvo siempre muy relacionada con el Athletic. «Piru Gainza solía venir a casa de mis aitas, en Bakio, los veranos. Siempre intentó inculcarme su pasión por el club y lo que significaba para él, algo que yo también he intentado transmitir a mis hijos», expresó el regidor. Maria Jesús Galarza, madre de Tomás Ondarra, parecía emocionada durante la presentación. «Mi marido tuvo mucho contacto con el club y Tomás solía ir a Lezama y San Mamés siempre que podía». Y así, de generación en generación, la afición pervive.