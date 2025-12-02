¿Qué pasaría si el Gobierno central no saca adelante su decreto de descuentos en el transporte?

La decisión del Consorcio de Tranportes de Bizkaia (CTB) de prorrogar los descuentos y extenderlos desde el 1 de enero hasta el 20 de febrero ... no cambia la situación actual de los billetes que dependen del CTB, sino que supone prolongar los mismos incentivos que se vienen disfrutando desde julio, cuando se hicieron algunos retoques a la política tarifaria que se venía promoviendo por los poderes públicos desde 2022.

¿Cómo quedan los descuentos hasta el 20 de febrero?

Habrá una rebaja del 40 % en todos los abonos y títulos multiviaje del CTB que no sean enfocados a los jóvenes. En este caso, el incentivo será mayor:del 50% (como sucede ahora). El principal título que usan los vizcaínos (Creditrans monedero en Barik)mantiene su bonificación del 40%.

¿A qué transportes beneficia?

A todos los que utilizan los abonos del CTB. El más beneficiado será el metro, ya que es el que depende de una manera más directa de los títulos consorciados. Hasta el 98% de sus viajes se hacen con tarifas susceptibles de descuento, como la monedero de Barik (Creditrans). Pero la rebaja también alcanzará a otros operadores. Incluso a los autobuses municipales, por ejemplo, porque utilizan algunas de las modalidades multiviaje del Consorcio. Para el resto de billetes, será cada operador el que decida si sus títulos particulares (no dependientes del CTB) llevan o no descuento.

¿Qué pasa con los niños?

No cambia nada. Seguirán viajando gratis hasta el 20 de febrero los menores de 14 años. Posteriormente habrá que ver qué sucede con los niños que tienen 13 y 14 años, ya que el fin de los descuentos supondría el adiós de este incentivo, que sí mantendrían los menores de 12.

¿Y si el Gobierno central no aprueba un decreto de ayudas?

En tal caso, el agujero generado por las rebajas y la merma de ingresos debería ser cubierto por el propio CTB. Aquí pagarían a partes iguales la Diputación y el Gobierno vasco. Aportarían ese 40 y 50% subvencionado más lo no recaudado por el público infantil. En la actualidad, el Estado pone íntegramente el dinero de los niños y jóvenes, y la mitad de ese 40%.