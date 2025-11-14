El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las demoliciones comenzaron oficialmente ayer, aunque antes ya había habido trabajos preparatorios como la eliminación de tabiques. Jordi Alemany

El parque tecnológico de Bilbao avanza con la demolición de Lancor y Consonni

Mondragón inicia los trabajos para levantar un centro que desarrollará campos como la analítica de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial

Luis López

Luis López

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:18

Los avances en la isla de Zorrozaurre tienen casi inmediatamente la consideración de hitos, y ahora ocurre uno: este jueves ha comenzado la demolición de ... los emblemáticos edificios Lancor y Consonni. Están en la punta norte, rodeados de parcelas vacías y de calles nuevas. En un principio ambos estaban incluidos en el catálogo de inmuebles a mantener en pie –con la obligada restauración– para preservar la memoria del pasado industrial.

