El parque tecnológico de Bilbao avanza con la demolición de Lancor y Consonni

Los avances en la isla de Zorrozaurre tienen casi inmediatamente la consideración de hitos, y ahora ocurre uno: este jueves ha comenzado la demolición de ... los emblemáticos edificios Lancor y Consonni. Están en la punta norte, rodeados de parcelas vacías y de calles nuevas. En un principio ambos estaban incluidos en el catálogo de inmuebles a mantener en pie –con la obligada restauración– para preservar la memoria del pasado industrial.

Sin embargo, este pasado mes de agosto, cuando se anunció su futuro como parte del parque tecnológico de Bilbao, también se reveló que sufrían serios daños estructurales y que deberían ser demolidos. Eso sí, los nuevos que se levanten en el mismo lugar mantendrán la misma estética que los actuales, con un volumen intermedio que los conectará. Es lo mismo que ocurrió con el viejo Tarabusi, donde ahora se está levantando la sede del parque tecnológico y que también estaba entre los inmuebles a conservar.

En concreto, Lancor y Consonni, que son propiedad del Ayuntamiento de Bilbao, van a ser utilizados por la Corporación Mondragon para ubicar el centro Bilbao Bizkaia Digital Faktory. El gigante cooperativo va a invertir ahí veinte millones de euros al tener un convenio con el Consistorio, con quien mantiene una estrecha colaboración en diferentes inmuebles de la ciudad. Mondragon tiene opción de compra para hacerse en el futuro con la plena propiedad de la finca.

El objetivo es desarrollar en los nuevos edificios un polo de atracción de talento y empresas de alto valor añadido en tecnologías digitales que engloban un amplio abanico de campos: inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad, humanidades digitales, mecatrónica, robótica y sistemas inteligentes de energía, entre otras.

Fue tras el verano cuando la Corporación comenzó con los trámites para conseguir las licencias de obra en las oficinas municipales y la cosa ha ido algo más ágil de lo previsto. Los trabajos se prolongarán durante los años 2026 y 2027.

Hasta hace unas semanas ambos edificios estaban ocupados por unos ochenta jóvenes, mayoritariamente de origen magrebí. En los últimos meses se habían producido ahí varios incencios y en octubre la rotura de una tubería inundó la zona. Fue entonces cuando se desalojó a los chavales que, según aseguran fuentes municipales, están siendo atendidos por los servicios sociales. En realidad, buena parte de los pabellones abandonados de la isla sirven como refugio precario para decenas de personas sin hogar, la mayoría de ellas, jóvenes que han llegado a Bilbao arrastrados por la crisis migratoria. A medida que vaya avanzando el desarrollo de Zorrozaurre habrá que ir dándoles salida o, más posiblemente, se irán moviendo a otros emplazamientos.

Este último año los avances en la isla han sido muy visibles. Por ejemplo, está en construcción es la sede de este polo empresarial donde estaba el viejo Tarabusi. Y la ingeniería Idom también ha comprometido su presencia con la Idom Science Factory/Zientziola: la levantará en una parcela que también es de propiedad municipal cuyo derecho de superficie está cedido a Parke (la red de parques tecnológicos de Euskadi, en la que se integra el de Bilbao); y esta institución cede a su vez el derecho a Idom. Será la empresa la que construirá el inmueble, de dos volúmenes, en el que invertirá 50 millones de euros. La obra podría empezar en 2026 y durará tres años.