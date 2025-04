El parque de aventura de Artxanda pospone su apertura hasta 2026

El parque de aventura de Artxanda, que estará en la parcela de 54.814 metros cuadrados de nombre Pike, frente al merendero de Pikotamendi, es ... una de las piezas con las que el Ayuntamiento de Bilbao pretende reactivar la mayor zona verde de la ciudad. El contrato para su construcción y explotación (va a ser una concesión) se adjudicó el pasado mes de noviembre. Pero no va a empezar a funcionar hasta el año 2026.

Como casi toda iniciativa municipal que requiere de la implicación de la iniciativa privada en los últimos tiempos, al parque de aventura de Artxanda ha tenido un avance algo tortuoso. En 2021 se presentó la estrategia para reactivar el entorno, donde desde hace años se pretende volver a atraer ocio familiar y diurno para que ejerza otra vez de pulmón verde de la ciudad. Hubo consultas al mercado que no dieron los frutos deseados en términos de atracción de inversiones al conjunto del entorno. Luego, en 2023, se lanzó la licitación del parque de aventura, que quedó desierta porque no aparecieron empresas interesadas.

Un año después se impulsó un nuevo proceso, asumiendo el Ayuntamiento labores previas de acondicionamiento del terreno para aliviar así un poco el esfuerzo inversor del eventual adjudicatario. Y entonces sí: el pasado noviembre se adjudicó la obra de construcción y posterior explotación a una unión temporal de empresas (UTE) cuya composición guarda mucha relación con lo que se quiere hacer en este emplazamiento. Está formada por cuatro empresas, con una participación del 25% cada una: Bilbobentura, con notable presencia en la ría desde hace años, sobre todo con piraguas, y familiarizada por tanto con el ocio activo; también Ur Nomade, compañía especializada en actividades en aguas bravas y turismo de aventura. Les acompañan Ibai Ezkerra Ikastola S. Coop. (buena parte de los usuarios de la futura instalación serán niños) e Iria Food S. L. por el lado hostelero.

¿Por qué no arranca ya el parque? Txomin Arambarri, responsable de Bilbobentura, explica que al estar dos ayuntamientos implicados (los terrenos están en Bilbao y también Sondika) la concesión de licencias de obra no ha ido tan ágil como esperaban, así que no les ha dado tiempo de empezar con el montaje en fechas idóneas. Porque, claro, este tipo de equipamientos, tan dependientes de la climatología, interesa que abran en primavera, cosa que no ha sido posible. Y tampoco tenía mucho sentido comenzar la actividad mediada la temporada. Así que el plan actual es arrancar con las obras tras el verano para poder abrir en 2026. No hay fecha determinada todavía, aunque cabe suponer que sea para primavera, estación en la que el tiempo comienza a ser propicio para el desarrollo de actividades al aire libre.

Parte de un todo

El parque de aventura tendrá al menos doce recorridos diferentes (con tirolinas, plataformas, etcétera) y la previsión recogida en el estudio de viabilidad es que reciba unas 3.000 visitas de media al mes (más en verano y menos fuera de la temporada alta, como es lógico). Los precios oscilarán entre 13 y 16 euros para niños y entre 19 y 23 para adultos. La inversión inicial de la empresa será algo inferior al medio millón de euros, y pagará un canon anual de 11.000, ya que el suelo es de titularidad municipal.

Ya se ve que no es ni una gran inversión ni una gran obra comparada con lo que se está haciendo en Artxanda: el parque del Encuentro, cuya primera fase ya está terminada tras una inversión de 3,7 millones; el paseo mirador, que costó 3,8 millones y también está concluido; el edificio Nogaro, que compró el Ayuntamiento por 1,7 millones y aún no se sabe para qué se va a utilizar...

Además, y únicamente como proyecto, está el plan de acondicionar una zona para deportes extremos en Bagatza y propiciar la llegada de bungalós, alojamientos ecológicos y granjas escuela a Santo Domingo. Pero como todo eso depende de la capacidad de atracción que se ejerza sobre la iniciativa privada, y ésta no acaba de ver claro que ahí haya negocio, las cosas, hasta donde se sabe, están bastante paradas y los avances son pocos pese al transcurso de los años.