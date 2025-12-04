El Parlamento vasco da luz verde a la tramitación de la ley para permitir becerradas con menores

Eva Molano Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:31 | Actualizado 11:58h. Comenta Compartir

Vía libre a la tramitación de una ley en el Parlamento vasco por la vía de urgencia que permitirá los festejos taurinos de reses de corta edad con la participación de menores. Es decir, espectáculos con animales, becerros, de menos de 18 meses, a los que podrán asistir menores de 16 años, aunque los menores de 14 deberán estar acompañados por un adulto responsable. En todos los supuestos se requerirá autorización escrita del padre, madre o tutor legal. Todos los festejos- sokamuturras, espectáculos de recortadores, encierros o similares- serán autorizados por Juegos y Espectáculos. No podrán celebrarse de noche, entre las 22.00 y las 7.00 horas y un veterinario colegiado controlará los eventos. La ley también contempla sanciones de hasta 150.000 euros por maltrato animal. Se trata de una petición de Enba y de asociaciones de ganaderos.

Los impulsores de la iniciativa, los grupos de PNV y PSE, - fue firmada por los portavoces de ambos partidos, Joseba Díez Antxustegi, del PNV, y Eneko Andueza, del PSE-, han recibido el apoyo del PP y Vox. EH Bildu se ha abstenido en el Pleno del Parlamento vasco y Sumar ha votado en contra de la toma en consideración de la norma. Nacionalistas y socialistas han planteado esta iniciativa al margen del calendario legislativo, por la vía de urgencia, para que esté definitivamente aprobada antes del verano, cuando arranca la temporada de festejos. Han argumentado que hasta 2022 eran alrededor de un millar los festejos anuales con becerros los que se celebraban en Euskadi, que son «patrimonio cultural inmaterial», y que tienen «larga tradición en Euskadi, gran arraigo social» y que veían su «continuidad seriamente amenazada». Y que el objetivo de la regulación es «perpetuar esta práctica que forma parte del patrimonio cultural favoreciendo la integración de los jóvenes en las festividades populares».

La Ley Vasca de Protección Animal prohibió todos los espectáculos con animales que no cuenten con sus propios reglamentos de desarrollo o una autorización perceptiva. En la actualidad, el reglamento de la ley está en fase de redacción, por lo que PNV y PSE consideraban necesario «dotar de seguridad jurídica» a celebración de estos festejos taurinos, que «carecían, de una regulación propia, lo cual generaba un vacío normativo que creaba inseguridad para los ayuntamientos, organizadores y participantes».

Miren Gallestegui, del PSE, ha expuesto que cuando la ley se apruebe definitivamente se permitirá celebrar estos festejos «de manera segura y responsable. Son tres los objetivos, dotar de máxima seguridad a los participantes, el bienestar animal y la protección de la infancia». Ha añadido que estos festejos tienen una amplia «tradición con un fuerte componente participativo. Son elementos de nuestro patrimonio cultural inmaterial, muy arraigados en los municipios, y se enfocan como actividad lúdica y deportiva en un entorno familiar y como vehículo para respetar a los animales y a la naturaleza, reconociendo su valor cultural y garantizando su respeto». Desde el PNV, Jon Andoni Atutxa ha expuesto que se permitirá que «se puedan celebrar con seguridad jurídica, para continuar con estos festejos de forma ordenada y adecuada y evitar cualquier tipo de maltrato».

La popular Ana Morales ha criticado, mientras, que «la inacción del Gobierno vasco tenía paralizado este sector y Euskadi estaba desde 2022 sin un reglamento que regulara estas actividades, por la desidia de los que nos gobiernan». De hecho, ha explicado que las 9 ganaderías vascas con 1.000 cabezas de ganado, que hacen una gran labor «en la conservación de especies autóctonas», se veían obligadas a trabajar fuera de Euskadi, en otras comunidades o en Francia, y que además se hacía un grave «perjuicio a muchas localidades o municipios por falta de esta regulación».

Capacidad de veto

La oposición a la tramitación de la norma ha llegado de Jon Hernández, de Sumar, que ha negado que las becerradas sean patrimonio cultural inmaterial o cultura. «El bloque taurino hoy se manifiesta en este Parlamento, que trabaja por mantener la industria del maltrato animal con una ley para fomentar la participación de menores en festejos taurinos, pasando por encima del interés superior del menor», ha criticado. Según ha recordado, la ONU ha recomendado prohibir la asistencia de menores de 18 años a eventos taurinos. Según ha expuesto, la Ley Vasca de Protección Animal de 2022 prohíbe utilizar a los animales en espectáculos públicos y «ahora se abre la puerta y añade la posibilidad de que menores participen en esos eventos taurinos. Es la primera ley en el Estado que legaliza esa participación, menuda vanguardia». El parlamentario también ha acusado a los proponentes de «defender intereses particulares» y calificado de «argucia» la fórmula exprés empleada.

Desde Vox, Amaia Martínez ha apoyado la iniciativa y ha lamentado el declive de la tauromaquia por la «propaganda animalista de ultraizquierda». Desde EH Bildu, mientras, la parlamentaria Itxaso Etxebarria ha expuesto que se han abstenido porque aunque ya había «manifestado su desconformidad con el procedimiento de urgencia», su voto en contra no iba a paralizar la iniciativa porque «no tiene capacidad de veto». La formación ha reconocido que «hay diferentes formas de entender el amor y cuidado a los animales» y que «trataremos de mejorar la ley. Queremos trabajar en un texto legal que garantice el mayor equilibrio posible. Es imprescindible escuchar las aportaciones de agentes y de los grupos para asegurar un texto final dotado de las mayores garantías».