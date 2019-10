Parece magia pero es ciencia Uno de los experimentos en los que han participado los niños asistentes. / lLUIS ÁNGEL GÓMEZ El divulgador científico David Ballesteros desata la ilusión por los experimentos en los niños en espectáculo organizado por la UPV EVA MOLANO Domingo, 20 octubre 2019, 19:11

David Ballesteros, de Barcelona, vive en Vigo, donde colabora con la televisión. Fue profesor de Secundaria y ahora explica ciencia para todos los públicos. Tanto el sábado como esta mañana, abarrotó la sala Baroja de Bizkaia Aretoa con su espectáculo 'Ciencia o Magia' organizado por la UPV y dirigido a los más pequeños. Más de 200 personas asistieron a cada sesión. «La ciencia es muy llamativa. Esto trata de ponerla en valor y de despertar vocaciones», explicó tras realizar muchos trucos que dejaron boquiabierto al público. Ballesteros aleccionó sobre cómo funciona un instrumento musical de viento, cómo producir sonido con una barra de aluminio o por qué puede romperse una copa por culpa del ruido. Demostró qué es la electricidad frotando un globo contra las cabecitas de los espectadores, para que vieran cómo se les ponían los pelos de punta, y a través de una suerte de varita mágica que hacía volar un papel de aluminio. «Lleva un motorcito. El cartón se carga de electricidad y ambos objetos se repelen porque tienen signo eléctrico distinto», justificó.

«Parece magia, pero es ciencia. Los ilusionistas engañan a nuestro cerebro, a nuestra percepción, y te quedas alucinando con sus trucos, pero sabes que lo son. Y luego hay estafadores que se aprovechan de la inocencia de la gente. Tenemos tendencia al pensamiento mágico. Hoy en día han vuelto a aparecer enfermedades porque la gente cree que las vacunas no sirven para nada», se quejó.

Azúcar y edulcorante

A través de otros experimentos, explicó otros conceptos. En una botella de plástico muy llena de agua, hizo bajar y subir un sobre de ketchup que flotaba dentro. El truco, dijo, es el mismo que el que utilizan los peces. El sobre tiene algo de aire y si éste se comprime, desciende. También realizó más demostraciones. Por ejemplo, colocó tres latas de Coca Cola en una pecera, para que los pequeños vieran que se hundía la normal y no las bajas en calorías. «La normal tiene 32 gramos de azúcar, como cinco azucarillos. La otra lleva medio gramo de edulcorante. Pesa menos». Y contó por qué los niños están acelerados tras un cumpleaños. «El azúcar es excitante. Si os bebéis un litro de refresco o os coméis una tarta entera, estáis con sobredosis de energía, y tenéis que quemarla antes de poder relajaros», dijo. Ballesteros siguió con más trucos, como por ejemplo, hacer «desaparecer» el agua de un vaso que había llenado delante de todos. Dentro había poliacrilato de sodio, que convierte el líquido en gelatina y es una sustancia parecida a la que se emplea dentro de los pañales. «La Nasa lo usó primero. Los astronautas los utilizan para no notar la humedad en su cuerpo».

El colofón lo puso una especie de tirachinas de aire capaz de de derribar un vaso de plástico a varios metros de un disparo. «Es dificil acertar porque no vemos la trayectoria, pero si ponemos partículas en el aire (humo) atinamos mejor». Los niños se lo pasaron en grande. «Yo al principio no quería venir porque pensaba que solo iba a ver magia sin explicaciones, pero me ha gustado mucho», decía el pequeño Jon, que había ido con su hermana Nora y con su tía, Itziar Segovia. Dentro del ciclo 'Ilusión y Ciencia', la UPV ha organizado más actividades. El próximo sábado y domingo habrá un espectáculo de pompas de jabón en el que se utilizará la realidad virtual para generar algunas de estas figuras, hacerlas gigantes y volar dentro de ellas. Además, también se han programado charlas.