«Esto no es el paraíso, pero todos los estudios dicen que Bilbao es una ciudad segura»

Nadie vive a gusto con miedo. Por eso es tan importante la seguridad. Tanto, que el pasado mes de marzo todos los grupos políticos, en un acontecimiento histórico, lograron ponerse de acuerdo para firmar en el Ayuntamiento de Bilbao el Pacto por la Seguridad, que incluye 35 medidas preventivas, sociales y coercitivas que guiarán las políticas del Consistorio hasta 2023. Nadie se quiso quedar descolgado porque la sensibilidad social era extrema después de que en un escaso espacio de tiempo se encadenasen dos terribles sucesos: el homicidio de Ibon Urrengoetxea en Navidad, y el de un matrimonio de octogenarios en el barrio de Otxarkoaga en enero.

La mayor responsabilidad municipal en esta cuestión recae sobre el concejal de Seguridad. Tomás del Hierro conoce bien el lado oscuro de la ciudad porque ya en 1990 era jefe de la Policía Municipal, y ha vivido distintas etapas. Ahora, tras meses convulsos, asegura que «las aguas han vuelto a su cauce» y que la ciudadanía se siente segura de nuevo.

- ¿Cómo se puede convencer a la gente, la de aquí y la de fuera, de que Bilbao es una ciudad segura?

- Todos los estudios de los últimos años en capitales de provincia realizadas tanto por empresas privadas como por el propio Ministerio de Interior lo dicen. Los datos son buenos. Además, el 55% de los delitos que se cometen en Bilbao son hurtos, que a nivel delincuencial son los menos graves.

- Cada vez que ocurre un suceso grave, ¿no le dicen eso de que ahí está otro 'caso aislado'?

- Sí, he leído cosas así en las redes sociales. Esto no es el paraíso, y en una ciudad de 350.000 habitantes con un área metropolitana de 900.000 ocurren cosas.

- ¿Menos de las que deberían...?

- Si nos comparamos con otros municipios, sí. Pero cada barrio es diferente, y las percepciones también lo son. Por ejemplo, en el centro de Bilbao es donde hay más delitos contra el patrimonio, pero también es donde hay más sensación de seguridad. Existen variables sociológicas que explican este tipo de situaciones.

- ¿Tan diferente es la realidad de la percepción que se tiene de ella?

- A veces, dependiendo de ciertas situaciones, no guarda relación la tasa de delincuencia objetiva y la percepción de seguridad subjetiva. Ocurrió a finales del año pasado y principios de este, cuando se produjeron varios hechos delictivos de gran trascendencia y gravedad en un corto espacio de tiempo. Pero ahora las aguas han vuelto a su cauce en Bilbao y la gente percibe que Bilbao es una ciudad segura.

Civismo y familia

- Al margen de situaciones puntuales y gravísimas, hay otras que se repiten cada semana. ¿Deben los vecinos soportar los jaleos recurrentes en zonas de bares y discotecas donde cada fin de semana hay problemas? ¿Hace el Ayuntamiento lo suficiente por evitarlo?

- Que una persona se comporte mejor o peor en una discoteca no es algo estrictamente policial sino transversal. Quizá hoy la paciencia de los vecinos es menor, quizá también es menor la educación de alguna gente de la que sale por la noche, quizá el consumo de ciertas sustancias es mayor... Me llama la atención que en lugares como la calle Rodríguez Arias, en la que siempre ha habido una discoteca donde está el Moma, ahora se haya convertido en un problema. Pero, ¿es un problema policial? No. Yo creo que es un problema de molestias más que de orden público.

«Aún no se ha multado a nadie por circular a más de 30 kilómetros por hora» - Llegó el verano, y con él los profesionales del hurto. ¿Cómo se prepara la Policía? - Ya en el BBK Live nos llegaron los primeros 'piqueros', gente especializada en robar en las grandes aglomeraciones. Durante el verano están de ruta: Sanfermines, La Blanca en Vitoria, Aste Nagusia... En las zonas donde hay grandes concentraciones de personas tenemos a gente de paisano y también trabajamos con la Ertzaintza. Luego están los de la venta ambulante... No entiendo cómo aún hay gente que compra un pincho moruno o una hamburguesa en ciertos puestos... - ¿Echa en falta aquello de 'guerra al navajero' que proclamaba Iñaki Azkuna? - Hmmm... No... Independientemente de los eslóganes, trabajamos igual para que Bilbao sea una ciudad segura, porque si no la gente no va a venir aquí. La seguridad es una de las cosas de las que se maravillan quienes nos visitan. - A nivel global la principal amenaza es el terrorismo yihadista. ¿Está preocupado? - Claro que preocupa. Estamos en un nivel de alerta 4 y todos los dispositivos se montan tomando eso en cuenta. - ¿Por ejemplo con medidas antiarrollamiento? ¿Qué más? - Se despliegan técnicas policiales preventivas que no puedo revelar por razones evidentes. Pero sí, claro que habrá algo para evitar arrollamientos. - ¿Cómo es posible que esté aumentando tanto la violencia de género? - Hay cierto tipo de delitos que antes ya existían pero no se denunciaban. Ahora, salen más a la luz. Pero lo más preocupante es que ocurra entre jóvenes. Es importante la 'app' que estamos a punto de estrenar, y que estará plenamente operativa en Aste Nagusia: con sólo pulsar un botón saltará una alerta que nos indicará mediante geolocalización el punto exacto donde está una posible víctima. - Bilbao también está estrenando la limitación a 30 kilómetros por hora en muchas calles. ¿Cuántas multas han puesto ya? - Ninguna. Ahora estamos en fase de información, y tras el verano haremos un estudio. Pero la gente está respetando los límites.

- Entonces, ¿la Policía Municipal no tiene nada que hacer?

- Todos los fines de semana montamos dispositivos en el Moma, el Budha, el Mao... Y son dispositivos con uniformados y no uniformados. Pero yo no tengo la solución para que la gente se comporte de manera educada. Hay otros componentes sociales, educacionales, cívicos, familiares... Además, ocurre una cosa curiosa: queremos que la discoteca esté cerca para que los hijos no cojan el coche, pero luego tampoco la queremos próxima a nuestra casa.

- Lo que menciona tiene relación con algo de lo que se habla desde hace tiempo: la pérdida de valores, el individualismo, la ausencia de respeto hacia la autoridad... ¿Existe eso en la juventud? ¿Dificulta la labor policial?

- Los tiempos están cambiando. Hay de todo. También esta cambiando la Policía: queremos que se vea como un servicio, no como un cuerpo represivo; que la gente la vea como algo cercano, que los agentes hablen con los vecinos. Es una imagen muy distinta de la que se ve en algunas películas, donde los policías no salen del coche, mascan chicle y llevan gafas de sol.

- Lo mismo a esos agentes los macarras no se les ponían tan chulos.

- Hay que guardar un equilibrio. Nos fijamos en los 'bobbies' ingleses, que interactúan con la ciudadanía pero a quienes todo el mundo tiene respeto. Además, hay que tener en cuenta el tipo de gente que está entrando en la Policía Municipal, personas jóvenes con distintas maneras de comportarse y con quienes la interacción en la calle es más fácil.

- ¿Qué necesita más la Guardia Urbana: aumentar sus efectivos, o un relevo generacional?

- Las dos cosas. Necesitamos una plantilla más joven porque la edad media es de 46 años; pero también hay que aumentarla para que cuando se celebre algún evento especial no haya que detraer gente de otras zonas. A veces se deja parte de un barrio desatendido porque hay que ocuparse de otras cosas.

- La OPE que está preparando el Ayuntamiento prevé 150 puestos en la Policía Municipal, en buena medida para cubrir vacantes y jubilaciones. ¿Es suficiente?

- Así volveremos a los 800 efectivos (ahora rondan los 750), y se va a notar. Pero queremos que crezca más, de un modo significativo. El Pacto por la Seguridad recoge que haya una patrulla por cada 10.000 habitantes, y para que eso sea posible hará falta alrededor de un centenar más. Tenemos cinco años para conseguirlo.

A pegarse en la Moby Dick

- Ahora, parte de las carencias se van a cubrir con 50 interinos. ¿Están preparados?

- No entiendo que haya recelos en este asunto, salvo por la gente que no se fía de la Administración pública. Hoy en día la garantía de que los policías interinos están preparados para llevar a cabo el servicio es la academia de Arkaute. Si allí se considera que con el mes y medio que han tenido de preparación están listos para cumplir con su trabajo, será que lo están. Además, no hay que olvidar que es gente que ya ha aprobado una OPE.

- Hay una parte de la ciudadanía que mira con recelo la llegada de migrantes en las últimas semanas. ¿Han dado algún problema?

- A nivel de seguridad, ninguno. Es gente necesitada y la mayoría viene de paso. Bastante mal lo han pasado ya...

- Su compañero de gobierno, Ricardo Barkala, se acaba de ir al Puerto. Cada vez quedan menos concejales de la vieja guardia...

- Ricardo es amigo mío y me alegro mucho por él. Es capitán de la marina mercante y tenía ilusión por ir al Puerto de Bilbao. En cuanto a mí, empecé muy jovencito aquí, con 33 años. Las cosas han cambiado mucho. Y no sólo porque entonces sólo teníamos un teléfono móvil y ahora las comunicaciones no tienen nada que ver. Lo fundamental es que hay mucha más seguridad. Recuerdo cuando Bilbao tenía cuadrillas de distintos barrios y quedaban en la Moby Dick para pegarse. Hoy eso no existe.

- Existen otras cosas...

- Por supuesto. Pero también hay que tener en cuenta que estamos en un momento en que todo se magnifica por los teléfonos móviles, las redes sociales...