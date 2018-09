Tres líneas de Bizkaibus contarán con paradas a demanda para mujeres Los autobuses forales seguirán la senda de la iniciativa de Bilbobus. / FERNANDO GÓMEZ La prueba piloto, adelantada por Gómez Viar en EL CORREO, se pondrá en marcha entre finales de septiembre y principios de octubre XABIER GARMENDIA Jueves, 20 septiembre 2018, 12:51

Después de su implantación en el servicio de Bilbobus a principios de julio, Bizkaibus ha tomado nota de la iniciativa y ya tiene todo listo para probar las paradas 'a demanda', tal y como adelantó el nuevo diputado foral de Transportes, Miguel Ángel Gómez Viar, en una entrevista concedida a EL CORREO nada más asumir el cargo. El responsable ha precisado la medida esta mañana ante la comisión del ramo en las Juntas Generales, donde se ha mostrado convencido de que tendrá «una buena acogida» entre las usuarias del servicio, ya que estará específicamente dirigido a mujeres que viajen solas, en grupo o a cargo de menores.

Por el momento, tan solo será una experiencia piloto que se desarrollará durante tres meses en otras tantas conexiones. En concreto, la iniciativa comenzará a finales de septiembre o principios de octubre en las líneas A3136 (Bilbao-Barakaldo-Santurtzi), A3516 (Bilbao-Mungia) y A3932 (la lanzadera entre Bolueta y Galdakao). Los resultados que se obtengan en estas pruebas se evaluarán de cara a poder extender el modelo a otras conexiones. En todo caso, Gómez Viar ha puntualizado que «no es lo mismo hacer paradas intermedias en el centro de una ciudad que en zonas más dispersas con curvas y más oscuridad», por lo que podría no ser aplicable a todo el servicio.

En su primera comparecencia ante la comisión, el nuevo diputado foral ha incidido en que esta y otras medidas como la mejor iluminación de las marquesinas deben contribuir a la «supresión de espacios del miedo»; sobre todo, para las mujeres, el colectivo al que se dirige este servicio solicitado por unanimidad por las Juntas Generales. De igual forma, se ha referido a la necesidad de dar una «formación adecuada» a los conductores de los autobuses, ya que serán ellos quienes tengan que aplicar la medida. «Nadie conoce mejor que ellos las rutas de Bizkaibus», ha remarcado.

En líneas generales, Gómez Viar ha apostado por continuar la senda de su antecesor, Vicente Reyes, en la «mejora continua del sistema público». En ese sentido, ha enumerado tres principales compromisos en los ocho meses que quedan hasta las elecciones forales: transparencia, movilidad sostenible y ordenación del territorio. En el primero de esos capítulos, ha anunciado una mejora en los sistemas de atención directa, así como en el diseño y las funciones de la página web de Bizkaibus para facilitar a los viajeros la ubicación de las unidades y el tiempo de espera. Además, se podrán registrar para recibir información «inmediata» sobre posibles modificaciones en los trayectos.

Respecto a la movilidad sostenible, ha informado, tal y como hizo en este periódico, sobre la adquisición de once nuevos vehículos híbridos que son capaces de funcionar de forma 100% eléctrica y otros 22 de gasoil. A ellos se sumarán otros tres híbridos en 2019. En este sentido, la juntera de Podemos Nuria Atienza le ha recriminado que no se haga «una apuesta clara» por los autobuses totalmente eléctricos. El diputado foral, por su parte, le ha respondido que Bizkaia no cuenta con «una orografía fácil», por lo que hay lugares en los que se debe recurrir en todo caso a los sistemas convencionales. «Tampoco se puede renovar todo de golpe y porrazo», ha agregado.

Asimismo, la comisión también ha abordado los problemas en el funcionamiento de las rampas para que las personas con movilidad reducida accedan a los vehículos. Gómez Viar ha anunciado que en los autobuses de nueva adquisición se incluirán sistemas de protección física de la rampa automática para evitar golpes y que serán independientes a las automáticas para aportar una solución a eventuales averías. Además, el Departamento foral de Transportes está trabajando en una instrucción de accesibilidad y en un plan formativo para que conductores e inspectores conozcan la normativa en vigor en materia de accesibilidad.