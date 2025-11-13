Palestina promociona su partido contra la Euskal Selekzioa con la bandera de España... y acaba borrando el cartel La Federación eliminó después la imagen de sus redes sociales al ver la polémica generada

El cartel con el que la Federación Palestina de fútbol promocionaba los partidos amistosos frente a la Euskal Selekzioa y Cataluña, que se disputarán en los próximos días, incluía la bandera de España. La imagen generó tanta polémica que los responsables de las redes sociales de la entidad no tardaron en borrar el cartel.

En la polémica imagen se leía en castellano las fechas y horarios de los partidos amistosos y los estadios donde se van a celebrar. Tanto en el recuadro que se utiliza para anunciar el partido ante la selección vasca, como en el partido ante los catalanes, Palestina incluyó la bandera de España para comunicar la hora del partido bajo el título 'hora de Madrid'.

Palestina jugará contra la Euskal Selekzioa este sábado en San Mamés a partir de las 20.30 horas y el martes lo hará desde las 18.30 horas contra Cataluña en el estadio olímpico Lluís Companys.