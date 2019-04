El pago con tarjetas de crédito alcanza ya el 70% en los comercios de Bilbao Cada vez es más habitual abonar con tarjeta incluso una pequeña consumición en un bar. / fernando gómez La facturación con dinero de plástico en los negocios asociados a bilbaoDendak y dentro de la red de Kutxabank supera los 67 millones tras crecer un 7,5% LUIS GÓMEZ Martes, 2 abril 2019, 00:24

Cada vez es menor el número de clientes que pagan en efectivo las compras que realizan en los comercios de Bilbao. El uso del dinero de plástico va a más y la impresión de los expertos es que va a seguir multiplicándose «a corto plazo». No sólo en los negocios de moda, donde este modelo de pago es mayoritario desde hace muchos años. «Ya casi nadie paga con billetes y monedas en las tiendas de ropa», explica Gerardo Pedrosa, dueño del local que lleva su propio nombre en la calle Ercilla. «Te extraña que alguien saque de repente un fajo, como sucedía hasta no hace tanto», reconoce. «Es más, casi te levanta ciertas sospechas el que te entrega billetes de 500 euros», razona.

La compra con tarjetas de crédito crece en la capital vizcaína a un ritmo vertiginoso y supone ya el 70% de las transacciones realizadas a diario, según confirmaron ayer a este periódico portavoces bancarios. Podría ser mucho mayor de no haber encontrado la resistencia de la hostelería tradicional, contraria a aceptar, «hasta no hace mucho tiempo», el cobro de consumiciones inferiores a 20 euros con dinero de plástico. Sin embargo, el desembarco de franquicias internacionales ha variado el escenario del sector, según reconoce Jorge Aio, gerente de BilbaoCentro. «Asistimos a un nuevo fenómeno: el de la gente que abona el café y el pintxo con tarjeta en las grandes cadenas que no imponen ninguna restricción. Esto ha obligado a los empresarios de toda la vida a variar el rumbo, aunque todavía muchos trabajen con cargos mínimos de entre 10 y 20 euros».

Aio cree que solo es cuestión de tiempo que los hosteleros «acaben trabajando como lo hacen ya los estancos, las administraciones de lotería y los taxistas. Antes solo se pagaba con tarjeta en los supermercados, pero el signo de los nuevos tiempos es tirar de ella para hacer frente a pagos muy pequeños». Ha ayudado, según Aio, el recorte de las comisiones que las entidades bancarias aplican a los comercios, que han pasado de un 1,80% a un 0,40% por cada operación. «Y en breve asistiremos a una escalada del pago con el teléfono móvil. Es más práctico, seguro y cómodo», augura. «E higiénico», ironiza Pedrosa.

Kutxabank, que ha financiado con 12 millones la mejora competitiva del sector, detalla que los pagos con tarjetas en los negocios asociados a bilbaoDendak y que trabajan en su red se incrementó un 7,5% en 2018, hasta alcanzar los 67 millones de euros. «Pero cada comercio es un mundo», explican.

Golem, la cadena encargada de la explotación de las salas de cine de Azkuna Zentroa, canaliza la venta de entradas fundamentalmente mediante internet. De lunes a jueves, más del 40% de los espectadores adquiere las localidades a través de las redes, mientras que este porcentaje supera el 60% los fines de semana. «Pero es que en taquilla cada vez despachamos más tiques con tarjeta. Es más que probable que en poco años acabe desapareciendo el dinero como lo conocemos, al menos en nuestros cines», reconoce Carlos San Julián, programador de la compañía.