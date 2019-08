Paella solidaria para los más desfavorecidos en Rekalde La organización recaudó 500 euros tras repartir 120 raciones que irán destinados de manera íntegra al Comedor de los franciscanos de Iralabarri VÍCTOR PÉREZ Lunes, 19 agosto 2019, 20:02

La lluvia no empañó la paella solidaria de Rekalde a la que acudieron varios vecinos que tuvieron que resguardarse del agua en los soportales para poder disfrutar de su comida. «La gente de Bilbao es muy solidaria. Responden haga frío, calor o llueva», dice Julio Piñeiro, coordinador general de la asociación benéfica La Gota de Leche en Bilbao. Este lunes se celebró una paella solidaria en la Plaza del General Salazar, organizada por la organización municipal de EAJ/PNV en Rekalde. «Nosotros organizamos en el marco de la Aste Nagusia varias inicativas porque es una zona para dinamizarla un poco». Además, suelen organizar actividades de carácter solidario «cada vez para una causa distinta». «Es una zona con bastante densidad de población y se echa en falta actividades de este tipo» indican. Por eso, llevan ya cuatro años celebrando este tipo de actos solidarios, y según indican desde la organización «se ha convertido en una iniciativa que ha gozado del favor de la gente». Las hay para todos los públicos y gustos: paellas, marmitacos, chorizo solidario... Y con ello consiguen «dinamizar la zona, crear ambiente y mover a la gente».

A la hora de calcular cantidades, se suele preparar esta paella solidaria para unas doscientas personas y mueven entre veinte y treinta kilos de arroz. Y que aunque las condiciones metereológicas no acompañen, «la respuesta de la gente suele ser muy generosa». La iniciativa no tiene coste fijo y la gente aporta lo que considera o puede, pero según indican desde la organización «muchas veces la gente no sabe cuánto dinero hay que dar» por eso, fijaron un precio orientativo de 4 euros por ración. «Hay mucha gente que deja más dinero, los bilbaínos son gente muy solidaria», indican las mismas fuentes. Además de la pequeña caja, los organizadores dispusieron una serie de huchas en las que los vecinos fueron poniendo sus donaciones.

El comedor de Iralabarri

Este año la recaudación corre a cargo de la asociación La Gota de Leche de Bilbao, que destinará la recaudación de manera íntegra al comedor San Antonio de los Hermanos Franciscanos de Iralabarri. Un local que «reparte más de 100.000 comidas todos los años», apunta Piñeiro, coordinador general de La Gota de Leche en Bilbao. El responsable de la organización indica que «la directiva nunca toca el dinero» y que él hablará con el hermano Toño del comedor y será el clérigo quien decida en qué se emplea ese dinero. «Si quiere leche le compraremos leche y si lo que quiere es carne, eso le daremos», indica.