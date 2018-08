Los 'Oscar' de la gastronomía eligen Bizkaia para organizar un evento inédito en 2019

Cerca de 46.000 noticias en un mes

The 'black pudding' -la morcilla- del Markina; la barra de ostras y el 'vino blanco local' de El Puertito, los 'bistecs' del Txakoli Simón... Son sólo algunas de las recomendaciones que Bloomberg, del 'South China Morning Post', realiza al viajero que decida visitar la capital vizcaína por algo más que conocer el Guggenheim, porque la ciudad, afirma el periódico, «tiene mucho más que ofrecer, y la comida es una gran parte de ella». «Aconsejo de todo corazón Jauregibarria Jatetxea, de Beñat Ormaetxea, en Amorebieta. Sorprende que no tenga una estrella Michelin», advierte una cronista de la revista croata 'Ice & Pice'. La francesa 'Bon Appetit' recoge la experiencia casi religiosa que vivió uno de sus expertos gastronómicos, incapaz de contener las lágrimas comiendo unos guisantes en el Etxebarri de Atxondo. «Llorar mientras comes es algo bueno», admitía en su artículo.

Mientras, 'Philstar Global', principal diario de Filipinas, ruega encarecidamente que nadie pierda la oportunidad de cenar en un txoko. «Si se presenta una invitación, ¡tómala!». «Los vascos guardan un secreto gastronómico adicional. Un club privado parecido a los reservados para hombres de clase alta en Londres, pero sin formalidad», sostiene en la misma linea el diario argentino 'La Nación'.

BBC, Rai News, 'Le Monde', 'New York Times', 'Forbest', 'La Stampa', 'La Repubblica'... La prensa internacional lleva casi dos meses nutriéndose de lo acontecido en junio en Bilbao. No en vano, más de 300 medios de comunicación procedentes de 26 países tomaron posiciones en el botxo con la esperanza de que sus expertos pudieran descubrír, como apuntaba una bloguera, «qué ocurre en ese lugar tan pequeño del mundo, por qué produce semejantes excelencias». Desde entonces, las referencias a la gastronomía vasca y a la última sede de los '50 Best' no han cesado. Sólo en un mes se contabilizaron cerca de 46.000 noticias al respecto.

«Bonito lleno de amor»

El entusiasmo se aprecia en los artículos que hablan de un evento que «sembró», como dice el director de Turismo de la Diputación, «los ingredientes de la 'Culinary Nation'». «¿Cómo entra el atún en un vaso?», se pregunta un periodista de la publicación alemana 'Worlds of food', que aprovechó su estancia en Euskadi para visitar una conservera de Bermeo. «Bonito lleno de amor», afirma el redactor, que recomienda «the gilda pintxo». Sin ir muy lejos, en Cataluña, 'La Vanguardia' reflexiona sobre la cita. «El gran ganador ha sido Bizkaia» porque allí supieron ver «lo que no vio Barcelona».