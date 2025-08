Osakidetza enseña a madres y padres a alimentar «mejor» a sus bebés

Alin Blanco Jueves, 7 de agosto 2025, 00:45 Comenta Compartir

«Ya le doy algo de plátano triturado y sandía, para que vaya aprendiendo nuevos sabores y texturas», asegura María Fernanda, de 39 años. Aunque tiene otro hijo de 17 años, acaba de dar a luz a Lara, una bebé de tan solo 5 meses. Juntas han asistido esta mañana al curso de alimentación complementaria organizado por Osakidetza en el centro de salud de Zaballa de Barakaldo, donde han explicado a la madre cómo introducir progresivamente alimentos en la dieta de su recién nacida respetando las tomas de leche materna.

María Fernanda explica que a su primer hijo le dio «alubias machacadas» para iniciarle en la alimentación sólida, algo que los protocolos actuales recomiendan hacer únicamente a partir del medio año de vida. «No todo lo que se hacía antes era bueno», señala María Fernanda, que dice tomarse esta segunda maternidad como si fuera «primeriza». «Siempre hay que estar dispuesta a aprender. Hay cosas que a una como madre se le pueden pasar por alto y es importante tener la máxima información, no todo debe hacerse a la vieja usanza».

Además de impartirse a los progenitores, el curso también se dirige al personal sanitario de otros municipios vizcaínos, ya que trabajan para aumentar las fechas y los centros en los que se imparte, para poder atender al gran número de progenitores que han mostrado interés por la formación.

Laura Fernández es enfermera pediátrica e imparte estos cursos en la OSI Barakaldo-Sestao. «Idealmente deben empezar a probar otros alimentos a partir de los seis meses, pero hay que hacerlo bien, no a lo loco», explica la experta. Se recomienda empezar por purés o alimentos cocinados que se partan fácilmente con dos dedos y que no crujan al hacerlo. También es importante el tamaño y la forma que damos a estos pedazos. «Deben ser lo suficientemente grandes para no generar atragantamientos y que los puedan agarrar bien», explica.

«A veces hacemos las cosas como nos han enseñado y, aunque los purés no sean una mala opción, el curso también sirve para aprender que hay otras formas más interesantes de descubrir la comida», explica la enfermera Fernández. El método BLW –por sus siglas en inglés 'Baby Led Wealing'– consiste en que el bebé explore y coma alimentos sólidos por sí mismo, en lugar de recibir papillas o purés con cuchara. De esta forma, decide qué y cuánto comer, guiado por sus propias señales de hambre y saciedad. La experta señala que esta técnica «permite al bebé desarrollar una relación más saludable con la comida, así como mejorar sus habilidades motoras cogiendo los alimentos».

Esther y Sergio, de 33 y 37 años, son padres primerizos. Su hija Ainara nació también hace cinco meses y, ante el desconocimiento, decidieron acudir al curso recomendado por su pediatra. «Al principio no sabes qué darle», señala Esther. Dentro de un par de semanas empezarán a ofrecerle alimentos como complemento a la leche materna que toma actualmente y asegura que «ahora saben cómo empezar».

Sergio, por su parte, explica que hace poco él sufrió dos reacciones alérgicas fuertes a los frutos secos, y que asisten al curso también para aclarar dudas sobre cómo afrontar una posible intolerancia alimenticia que podría haber heredado su hija. «Ya estoy más tranquilo, sé lo que tengo que hacer e incluso, en caso de urgencia, cómo responder», explica el padre. El programa también incluye indicaciones para iniciar la ingesta de alimentos potencialmente alergénicos así como un breve apartado de primeros auxilios en caso de atragantamiento.