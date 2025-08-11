El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Profusa, la fábrica, emblema del barrio, cerró en 2013. Ignacio Pérez

A orillas del Cadagua y «dejados de la mano de Dios»

Zubileta, Las Delicias, Larrazabal, Santa Águeda y Kastrexana languidecen en el abandono. Un plan de Barakaldo busca reactivarlos

Eva Molano

Eva Molano

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:22

Una vez fue un barrio próspero, uno más de ese territorio pujante forjado en hierro, que echaba humo, en el que latieron los primeros movimientos ... obreros. Al que llegaron, de forma masiva, vecinos del resto de Bizkaia y de otras comunidades a ganarse la vida encalleciendo sus manos en sus muchas industrias. Entre otras, la de Santa Águeda-Echevarría, ahora Profusa, que empleó a miles de trabajadores que pudieron enviar a sus hijos a estudiar por primera vez en la historia familiar. Muchos de ellos residieron en los bloques y viviendas de los que disponía la firma por la zona. Hoy, los barrios de Zubileta, Las Delicias, Larrazabal, Santa Águeda y Kastrexana, asomados todos al Cadagua, se mueren. El tiempo se ha parado en sus calles.

