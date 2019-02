Orientación para buscar trabajo

A primera hora de la mañana de ayer el Auditorio de la Universidad de Deusto, donde se celebró la V Jornada de Empleo y Juventud Gazte Up 2019, organizada por ELCORREO y patrocinada por el Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y BBK, se encontraba prácticamente lleno. La jornada, en la que los ponentes hablaron sobre empleo juvenil, emprendimiento y técnicas de comunicación, reunió a varios centenares de jóvenes, estudiantes de colegios, ikastolas y centros públicos, centros de Formación Profesional y facultades universitarias, que dentro de poco van a enfrentarse por primera vez a la búsqueda de un trabajo. En este encuentro los expertos les ofrecen algunas de las herramientas, una guía práctica para encontrar trabajo, que les son imprescindibles para orientarse en el difícil mundo de encontrar un puesto profesional acorde con los méritos académicos contraídos.

La jornada fue inaugurada por Jesús Riaño, director de Deusto Alumni; Alfredo Sánchez, director comercial de ELCORREO; María Goti, gerente del periódico en Álava; Teresa Laespada, diputada de Empleo, Inclusión e Igualdad de la Diputación de Bizkaia; Xabier Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao; Marcos Muro, viceconsejero de Empleo y Juventud del Gobierno vasco; y Nora Sarasola, recientemente nombrada directora de la Obra Social de la BBK.

El acto, presentado con solvencia por Marta Madruga, contó con las ponencias de Teresa Baró, experta en comunicación; Juan Ollero, fundador de The Key Talent; Mariví Sarasa, de Bilbao Ekintza; Ricar- do Mutuberria, director de BBK Open Science; Jaione Yabar, directora de Marketing de Deusto Business School; Jorge Ortiz de Urtaran, Coach and Play; Gloria Múgica, directora gerente de Dema; José Luis Bezanilla, de Lanzadera de Empleo Bilbao; José Luis Zayas y Mario Allende, director y responsable del País Vasco, respectivamente, de Page Personnel.

Los ponentes explicaron, con un lenguaje muy cercano, sus experiencias vitales a los jóvenes, aquello que les pudiera ser útil en la búsqueda de un trabajo, desde la utilización de internet y las redes sociales a cómo debe prepararse un curriculum vitae adecuado.

