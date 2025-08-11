La ola de calor se recrudece en Bizkaia: alerta por máximas superiores a los 40 grados La Aemet eleva a naranja el aviso por temperaturas extremas para este lunes y martes en el interior del territorio y no descarta que se produzcan tormentas

La ola de calor no da tregua en Bizkaia. La Aemet ha elevado a naranja la alerta por temperaturas extremas para este lunes y martes en el interior del territorio. Al igual que este domingo, en el que se registraron máximas por encima de los 40 grados -como fue el caso de Zalla con 40,3-, para este inicio de semana se esperaba que la canícula que azota a la península desde hace más de una semana apretara con fuerza, pero con valores similares a los registrados ayer. El mercurio, sin embargo, se disparará más de lo previsto.

El episodio térmico, que a Bizkaia llegó el pasado viernes, se recrudece. Existía bastante incertidumbre sobre su duración y evolución y, finalmente, la masa de aire cálido y seco procedente de África parece que todavía no abandona la península. En el caso de la provincia, la Agencia Estatal de Meteorología ha cambiado el nivel de riesgo a «importante» para alertar a la población de la necesidad de extremar todas las precauciones ante las elevadísimas temperaturas, que pueden provocar golpes de calor en colectivos como los niños y las personas de avanzada edad.

La Aemet pronostica que municipios del interior del territorio como Bilbao podrían alcanzar los 37 grados de máxima este lunes. Para mañana, el termómetro podría subir un escalón más y llegar a los 42. Euskalmet, en cambio, mantiene el aviso amarillo con valores más bajos. La previsión de la Agencia Vasca de Meteorología es de 33 de máxima para hoy y de 36 para mañana.

Se prevén, por tanto, dos jornadas muy sofocantes en el territorio. Aún peor será en el interior de Gipuzkoa, donde el organismo estatal ha activado la alerta roja, el máximo de los niveles de riesgo. Junto a Zaragoza, se trata de las dos únicas alertas rojas en España a consecuencia del calor extremo.

Noches tropicales y tormentas

El interior de la provincia será un horno. De día y de noche. Esta pasada noche ha costado pegar ojo. A consecuencia de la ola de calor, las mínimas no han bajado de los 20 grados en numerosos municipios del interior y de la costa.

Se trata del límite a partir del cual se considera noche tropical, una situación a la que no estamos habituados por estos lares y que se prolongará, al menos, hasta el viernes. En lo que coinciden ambos organismos es en que el miércoles la canícula comenzará a aflojar y se podrían producir tormentas dispersas con rachas de viento fuertes, en concreto el martes por la tarde.