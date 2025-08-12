El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los bilbaínos se refrescan en plena ola de calor. Yvonne Iturgaiz

La ola de calor se extenderá hasta el lunes pero en Bizkaia concederá una tregua

El descenso de las temperaturas será notable durante el miércoles y el jueves donde las máximas se situarán sobre los 31 grados | El viernes volverá el calor sofocante con termómetros a 44 grados

Marina León

Marina León

Martes, 12 de agosto 2025, 18:02

Tras dos jornadas consecutivas con temperaturas sofocantes donde se han superado los 40 grados en municipios como Balmaseda, Igorre y Orozko, parece que los termómetros concederán una tregua en Bizkaia el miércoles y el jueves.

Según informa la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), el miércoles el calor apretará un poco menos. El descenso será más notable en el interior, donde las máximas bajarán hasta 10 grados en comparación con los días anteriores y se situarán entre los 31 y 34 grados. En Bilbao, por ejemplo, la máximas se quedarán en 30 grados y las mínimas en 20. En el sur serán algo más altas y en el litoral no superarán los 30. Por la tarde parecerán nubes, sobre todo en la mitad norte, donde se pueden dar algunos chubascos tormentosos.

El jueves habrá menos nubes y el ambiente será soleado. Las temperaturas apenas registrarán cambios. Sin embargo, este paréntesis durará poco y el viernes el calor volverá a ser protagonista en el territorio. Según indica La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas volverán a dispararse de nuevo durante el fin de semana.

Mientras que en la costa, el viernes, las temperaturas se acercarán a los 38 grados, en el centro de Bilbao el mercurio puede llegar a los 44. Una situación que se suavizará el sábado, día en el que la villa dará el pistoletazo de salida a la Aste Nagusia. En la costa las máximas serán de unos 33, pero en el interior se mantendrán más cerca de los 40.

En cuanto al resto de España, la Aemet indica que a partir del viernes las temperaturas volverán a ser muy elevadas, alcanzándose los 40-42 grados en el cuadrante suroccidental, valle del Ebro y, a partir del sábado, en puntos de la vertiente mediterránea. A partir del lunes, el escenario más probable es que comiencen a descender las temperaturas, aunque este día todavía serían significativamente elevadas para la época del año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  3. 3 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  4. 4

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  5. 5

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  6. 6 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  7. 7

    Tras otra jornada sofocante, bajan los termómetros y llegan las tormentas a Bizkaia
  8. 8

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  9. 9 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  10. 10 María Pombo se queja de que no tiene «pijamas bonitos»%u2026 porque no conoce esta firma vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La ola de calor se extenderá hasta el lunes pero en Bizkaia concederá una tregua

La ola de calor se extenderá hasta el lunes pero en Bizkaia concederá una tregua