La ola de calor se extenderá hasta el lunes pero en Bizkaia concederá una tregua El descenso de las temperaturas será notable durante el miércoles y el jueves donde las máximas se situarán sobre los 31 grados | El viernes volverá el calor sofocante con termómetros a 44 grados

Marina León Martes, 12 de agosto 2025, 18:02

Tras dos jornadas consecutivas con temperaturas sofocantes donde se han superado los 40 grados en municipios como Balmaseda, Igorre y Orozko, parece que los termómetros concederán una tregua en Bizkaia el miércoles y el jueves.

🟠🟡#AlertaLaranja #AbisuHoria #beroa



🌡40 ºC-ak gainditu dira zenbait estaziotan.



🌡Se han superado los 40 ºC en algunas estaciones.



T 15:00etan (ºC):



📌Gardea (Laudio): 42.9

📌Igorre: 42

📌Arrasate: 41.7

📌Zalla: 41.1

📌Iurreta: 41

📌Ibai Eder (Azpeitia): 40.2 pic.twitter.com/JKXYvwzLXA — Euskalmet (@Euskalmet) August 12, 2025

Según informa la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), el miércoles el calor apretará un poco menos. El descenso será más notable en el interior, donde las máximas bajarán hasta 10 grados en comparación con los días anteriores y se situarán entre los 31 y 34 grados. En Bilbao, por ejemplo, la máximas se quedarán en 30 grados y las mínimas en 20. En el sur serán algo más altas y en el litoral no superarán los 30. Por la tarde parecerán nubes, sobre todo en la mitad norte, donde se pueden dar algunos chubascos tormentosos.

El jueves habrá menos nubes y el ambiente será soleado. Las temperaturas apenas registrarán cambios. Sin embargo, este paréntesis durará poco y el viernes el calor volverá a ser protagonista en el territorio. Según indica La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas volverán a dispararse de nuevo durante el fin de semana.

⚠️ AVISO ESPECIAL | OLA DE CALOR



→ El miércoles, descenso térmico transitorio. Tormentas en el norte y centro peninsular.



→ Nuevo ascenso térmico a partir del jueves. La ola de calor probablemente se prolongue hasta el lunes 18.



+ info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/UkxufsgcCY — AEMET (@AEMET_Esp) August 12, 2025

Mientras que en la costa, el viernes, las temperaturas se acercarán a los 38 grados, en el centro de Bilbao el mercurio puede llegar a los 44. Una situación que se suavizará el sábado, día en el que la villa dará el pistoletazo de salida a la Aste Nagusia. En la costa las máximas serán de unos 33, pero en el interior se mantendrán más cerca de los 40.

En cuanto al resto de España, la Aemet indica que a partir del viernes las temperaturas volverán a ser muy elevadas, alcanzándose los 40-42 grados en el cuadrante suroccidental, valle del Ebro y, a partir del sábado, en puntos de la vertiente mediterránea. A partir del lunes, el escenario más probable es que comiencen a descender las temperaturas, aunque este día todavía serían significativamente elevadas para la época del año.