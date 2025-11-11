Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti

Un okupa que vive en un garaje en Arangoiti mantiene «atemorizados» a los vecinos de este barrio alto bilbaíno. El hombre, de nombre Hassan, ha ... sido desalojado de un cuarto de la caldera de una cochera por la Policía, pero se metió en otro aparcamiento comunitario. Lo que más molesta a los residentes, sin embargo, son otras actitudes del individuo. Aseguran que «se desnuda y enseña sus partes íntimas» a menores, además de golpear con un palo a unos chavales.

El lunes por la tarde tuvo que intervenir la Ertzaintza. Alrededor de las cinco y media de la tarde tuvo un incidente con una pareja. Según la chica, de 26 años, este hombre se bajó los pantalones delante de ella y le mostró los genitales. Su pareja salió en su defensa. A continuación, el hombre, que parece sufrir alguna alteración mental, se golpeó la cabeza contra la luna de un portal. Al fracturarse el cristal, se le abrió una brecha en la frente por la que sangraba abundantemente. Tras recibir aviso de los vecinos, patrullas de la Ertzaintza se desplazaron al barrio y una ambulancia de Osakidetza le evacuó al hospital de Basurto, donde le practicaron curas.

Al de tres horas, regresó a Arangoiti y se encontró con tres chavales. Terminaron enfrentándose y el okupa agredió con un palo a uno de ellos, lo que volvió a alterar los ánimos. A lo largo de la madrugada se le escuchaba gritar.

«No es normal el caos que está generando esta persona. Hay gente que va mirando para atrás por la calle para ver si le sigue», protesta una residente. «Mi hijo de 9 años tiene pesadillas porque teme que entre en casa».

Una vecina le descubrió por primera vez el pasado 23 de octubre en el último bloque de viviendas construido y estrenado, gestionado por Alokabide para alquileres sociales. Era domingo y ella regresaba a casa de trabajar sobre las tres y media de la tarde. «Había fuego y nos acercamos. Y allí estaba. En un silo para los pellets. Tenía un colchón y un montón de enseres», explica la mujer. Ella llamó a la Policía, que terminó evacuándole, y en los días siguientes, tomó represalias. «Se ponía debajo de mi ventana y gritaba: Vais a morir», recuerda. Lo que más le preocupa es que «sabe que tengo hijos y me amenaza con ellos».

Los vecinos han decidido denunciar la situación de forma pública para intentar buscar una solución.