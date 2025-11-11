El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti

Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti

La Ertzaintza intervino el lunes porque el individuo se autolesionó golpeándose la cabeza contra la luna de un portal

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

Un okupa que vive en un garaje en Arangoiti mantiene «atemorizados» a los vecinos de este barrio alto bilbaíno. El hombre, de nombre Hassan, ha ... sido desalojado de un cuarto de la caldera de una cochera por la Policía, pero se metió en otro aparcamiento comunitario. Lo que más molesta a los residentes, sin embargo, son otras actitudes del individuo. Aseguran que «se desnuda y enseña sus partes íntimas» a menores, además de golpear con un palo a unos chavales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  3. 3

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  4. 4

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  5. 5

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  6. 6

    El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC
  7. 7

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  8. 8 Andy explota y muestra la otra cara de Lucas: peleas e impagos desde hace 20 años
  9. 9 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  10. 10

    El vertedero de Artxanda sufre riesgo de desplome y la reparación podría durar «años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti