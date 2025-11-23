El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La policía intensificará los controles entre el 24 y el 30 de noviembre. E. C.

¡Ojo con usar el móvil al volante! La Policía Municipal de Bilbao y la Ertzaintza intensificarán los controles esta semana

Aumentarán la vigilancia para corregir «aquellas conductas que entrañen riesgo para la seguridad vial», como coger el móvil o utilizar el GPS

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

La Ertzaintza, en colaboración con las policías locales de los distintos municipios, intensificará entre mañana y el próximo 30 de noviembre los controles de vigilancia para evitar que se produzcan distracciones en la conducción, como usar el teléfono o mirar el GPS. El Departamento vasco de Seguridad recuerda que las distracciones fueron «una de las principales causas en el 29,5% de los accidentes registrado en 2024», por encima incluso de la velocidad o el consumo del alcohol.

Entre los despistes más habituales señalan el uso del teléfono móvil. «Llevarlo en la mano mientras se conduce, independientemente de que esté en movimiento o no, se sanciona con la pérdida de 6 puntos, incluso cuando el coche está detenido en un semáforo o un atasco, ya que se considera que está circulando», alerta la Ertzaintza. Para evitar multas sugieren que los conductores pongan su dispositivo móvil en «modo coche» (en algunos dispositivos debe ser activado previamente) o «modo avión».

A la campaña de la Ertzaintza se sumará también la Policía Municipal de Bilbao. El Ayuntamiento afirma que el objetivo es «corregir aquellas conductas que entrañen riesgo para la seguridad vial». «Cuando una persona habla por el móvil mientras conduce deja de identificr el 40% de las señales e indicaciones de tráfico, su velocidad media baja un 12% y su poder de reacción disminuye ante cualquier imprevisto», explican. Pero el problema no es solo hablar, matizan, sino también «comprobar quién llama, leer o enviar mensajes».

Patinetes eléctricos

Los controles no será enfocarán únicamente en los vehículos, sino que también podrán ser susceptibles de sanción los conductores de patinetes eléctricos o los que circulen en bicicleta. El Ayuntamiento de Bilbao alerta de que «la misma circunstancia de peligro se presenta cuando se conduce y se utilizan auriculares conectados a aparatos receptores o reproducciones de sonido».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  3. 3 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  4. 4 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  5. 5 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  6. 6

    EH Bildu reúne en Bilbao a miles de manifestantes «contra el fascismo»
  7. 7

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  8. 8 Albóndigas sefardíes y curris en la catedral de las birras artesanas
  9. 9 La clínica dental de Valencia que atendió a niña fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa
  10. 10

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¡Ojo con usar el móvil al volante! La Policía Municipal de Bilbao y la Ertzaintza intensificarán los controles esta semana

¡Ojo con usar el móvil al volante! La Policía Municipal de Bilbao y la Ertzaintza intensificarán los controles esta semana