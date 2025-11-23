¡Ojo con usar el móvil al volante! La Policía Municipal de Bilbao y la Ertzaintza intensificarán los controles esta semana Aumentarán la vigilancia para corregir «aquellas conductas que entrañen riesgo para la seguridad vial», como coger el móvil o utilizar el GPS

Andrea Cimadevilla Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:40

La Ertzaintza, en colaboración con las policías locales de los distintos municipios, intensificará entre mañana y el próximo 30 de noviembre los controles de vigilancia para evitar que se produzcan distracciones en la conducción, como usar el teléfono o mirar el GPS. El Departamento vasco de Seguridad recuerda que las distracciones fueron «una de las principales causas en el 29,5% de los accidentes registrado en 2024», por encima incluso de la velocidad o el consumo del alcohol.

Entre los despistes más habituales señalan el uso del teléfono móvil. «Llevarlo en la mano mientras se conduce, independientemente de que esté en movimiento o no, se sanciona con la pérdida de 6 puntos, incluso cuando el coche está detenido en un semáforo o un atasco, ya que se considera que está circulando», alerta la Ertzaintza. Para evitar multas sugieren que los conductores pongan su dispositivo móvil en «modo coche» (en algunos dispositivos debe ser activado previamente) o «modo avión».

A la campaña de la Ertzaintza se sumará también la Policía Municipal de Bilbao. El Ayuntamiento afirma que el objetivo es «corregir aquellas conductas que entrañen riesgo para la seguridad vial». «Cuando una persona habla por el móvil mientras conduce deja de identificr el 40% de las señales e indicaciones de tráfico, su velocidad media baja un 12% y su poder de reacción disminuye ante cualquier imprevisto», explican. Pero el problema no es solo hablar, matizan, sino también «comprobar quién llama, leer o enviar mensajes».

Patinetes eléctricos

Los controles no será enfocarán únicamente en los vehículos, sino que también podrán ser susceptibles de sanción los conductores de patinetes eléctricos o los que circulen en bicicleta. El Ayuntamiento de Bilbao alerta de que «la misma circunstancia de peligro se presenta cuando se conduce y se utilizan auriculares conectados a aparatos receptores o reproducciones de sonido».