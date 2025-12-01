Oier Urrutia, fundador de Lookiero: «La herramienta más útil es liderar con el ejemplo»

Oier Urrutia, fundador y CEO de Lookiero, la startup vizcaína especializada en servicios de compras personales online de ropa, inició su proyecto hace 10 años. ... Actualmente, la empresa cuenta con una plantilla de 600 empleados en Bizkaia, entre colaboradores internos y externos, y tiene su sede central en Bilbao. Pero ha ido mucho más allá. Desde su fundación en 2016, la firma ha conseguido expandirse en Europa y también tiene oficinas en París, Milán, Londres y Berlín. Además, el centro logístico donde gestionan los pedidos está ubicado en Santurtzi, lugar en el que trabajan cerca de 100 personas en un espacio que alberga 9.000 metros cuadrados.

Lookiero es un ejemplo de startup que ha conseguido hacerse un hueco en Europa con éxito. «Tuvimos un momento de pensar si seguir como estábamos o escalar. La conclusión fue clara: no hay nadie en Europa, así que vamos a por esa oportunidad. Ahí empezó una fase de crecimiento e internacionalización. El mismo año que lanzamos en Francia tenía muchísima incertidumbre, porque en España conozco al cliente y la cultura, pero en Francia no. Trajimos a personal shoppers del sur del país y eso nos ayudó. Poco a poco lanzamos en más países. Después de la fase de crecimiento, vino la fase de rentabilidad», resume.

Urrutia es uno de los emprendedores que este lunes se ha reunido en BAT B Accelerator Tower para celebrar el primer encuentro de B Founders Club, una asociación impulsada por referentes locales en emprendimiento en Bizkaia que busca fomentar el ecosistema de startups local a través de la colaboración, la visibilización de éxitos y la inspiración para nuevas generaciones. El CEO de Lookiero ha impartido una charla en la que ha compartido las claves de la evolución de su empresa durante los últimos diez años: su consolidación, los retos, el proceso de financiación y una visión estratégica orientada a la digitalización y la sostenibilidad.

Una treintena de personas fundadoras de empresas y startups consolidadas del territorio han participado en este acto de lanzamiento. La sesión ha estado presidida por Ainara Basurko, diputada de Promoción Económica, y también ha contado con la presencia de Kontxi Claver, concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Bilbao.

Ampliar La sesión ha estado presidida por Ainara Basurko, diputada de Promoción Económica. Jordi Alemany

3.033 empleos creados

Oier Urrutia ha sido uno de los emprendedores que ha compartido su experiencia con el objetivo de inspirar y ayudar a otras personas que inician su proyecto. Durante el encuentro también ha explicado que dar el salto a nivel europeo «no fue una decisión fácil», pero lo tuvo claro, porque además tenían un competidor americano muy grande. «O somos grandes o nos comen. Muchas veces no se entiende el hecho de tener grandes pérdidas en los primeros años para poder competir. Hay gente en nuestro sector que ha muerto por no tener suficiente escala. Sabíamos que la oportunidad estaba en Europa», cuenta.

Durante el encuentro también se han tratado temas como la cultura de la empresa o la importancia del equipo humano. Uno de los pilares del emprendimiento, según Urrutia, es el talento. «Lo que hice fue fichar a gente joven con mucho potencial; son personas que han ido creciendo conmigo. He aprendido que la mayor herramienta es liderar con el ejemplo. Si haces las cosas de una determinada forma, tu equipo directo entenderá que es el modo correcto de hacerlas».

La iniciativa pretende impulsar el emprendimiento en Bizkaia y, al mismo tiempo, ser una fuente de inspiración. «B Founders Club nace para demostrar que en Bizkaia se puede emprender, crecer y competir al máximo nivel. Los datos así lo avalan: en los últimos diez años en Bizkaia hemos acompañado la creación de 431 startups, de las que 332 siguen activas, con una supervivencia del 77% y que han creado 3.033 empleos y tienen una facturación acumulada de 754 millones de euros», ha indicado Basurko.