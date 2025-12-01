El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

BAT B Accelerator Tower ha acogido esta mañana la primera reunión de B Founders Club. Jordi Alemany

Oier Urrutia, fundador de Lookiero: «La herramienta más útil es liderar con el ejemplo»

Una treintena de personas se han reunido este lunes en el centro de emprendimiento de la Torre Bizkaia para impulsar las startups

María de Maintenant

María de Maintenant

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:09

Comenta

Oier Urrutia, fundador y CEO de Lookiero, la startup vizcaína especializada en servicios de compras personales online de ropa, inició su proyecto hace 10 años. ... Actualmente, la empresa cuenta con una plantilla de 600 empleados en Bizkaia, entre colaboradores internos y externos, y tiene su sede central en Bilbao. Pero ha ido mucho más allá. Desde su fundación en 2016, la firma ha conseguido expandirse en Europa y también tiene oficinas en París, Milán, Londres y Berlín. Además, el centro logístico donde gestionan los pedidos está ubicado en Santurtzi, lugar en el que trabajan cerca de 100 personas en un espacio que alberga 9.000 metros cuadrados.

