La oferta de alquileres de menos de doce meses crece un 36% en un año en Bilbao

Estudiantes y profesionales que estén de paso antes que familias con hijos. Y contratos de menos de un año frente a los de larga duración. ... La oferta de arrendamientos de temporada –una modalidad distinta a los pisos turísticos– se ha disparado un 36% en el último año en Bilbao, según un estudio de Idealista con datos del primer trimestre del año. Mientras tanto, los anuncios de pisos de larga estancia han disminuido un 5% en doce meses.

Entre enero y marzo, este tipo de pisos representó el 15% del mercado inmobiliario de la ciudad y el informe del portal inmobiliario señala la capital vizcaína como una de las grandes ciudades de España en las que este tipo de contratos ha crecido con más fuerza. De los 495 alquileres ofertados ayer, 217 son para estancias menores de doce meses, aunque este elevado número podría deberse a que es en primavera cuando los estudiantes buscan cobijo para el próximo curso.

¿Qué está pasando? Ana Acasuso, vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia, mantiene que la nueva Ley de Vivienda aprobada en las Cortes en 2023 ha dado un vuelco al mercado. «Muchos propietarios rechazan las limitaciones que establece la norma y tienen miedo a no poder recuperar su domicilio si el inquilino se declara vulnerable», detalla. Los motivos a los que hace referencia la responsable no son de ahora. Los profesionales –detalla– llevan «tiempo advirtiendo de los efectos negativos» que tiene la ley nacional sobre el mercado vizcaíno. Más aún cuando «la demanda de pisos de temporada no es tan alta».

Los profesionales aseguran que los pisos temporales que salen al mercado «no son nuevos». En la mayoría de los casos, sus propietarios «ya los habían alquilado bajo el paraguas de la larga estancia», pero una vez finalizado el contrato «han optado por el temporal» ante el «rechazo» que les produce la ley. Además, el número de pisos que optan por este contrato podría «ir a más» –defiende la vicepresidenta de COAPI– con la entrada en vigor de las zonas tensionadas en julio. Además de los profesionales locales, el estudio de Idealista también arremete contra la legislación, al creer que los dueños «buscan refugio en el alquiler temporal».

Frenazo de la oferta

El registro oficial donde los propietarios depositan las fianzas de los pisos que alquilan es otra fuente que sirve como reflejo del mercado. Si bien cada trimestre se incrementa el parque de alquiler, el ritmo al que crece se ha ralentizado. Así lo muestra una respuesta parlamentaria del mes de febrero firmada por el consejero Denis Itxaso. Hace tres años se firmaron 5.675 contratos de larga estancia en Bilbao. El pasado ejercicio 3.250. El desplome es del 42%. Por contra, los temporales crecieron un 48%.

Jorge Corbeira, de la Inmobiliaria Trauko, ubicada en Uribarri, advierte que muchas inmobiliarias de la ciudad «han dejado de publicar anuncios en los portales» ante el aluvión de solicitudes que reciben cuando hay un nuevo anuncio. Frente a esta situación, defiende que los portales «no llegan a contar con una oferta real». Y asegura que en este barrio los propietarios «siguen optando por contratos de larga duración». «Les asesoramos para que así lo hagan y les protegemos para que los inquilinos se comprometan a permanecer en el domicilio al menos dos años para que los dueños no tengan que pagar los honorarios cada año», detalle. Y es que la nueva ley obliga a los propietarios, y no a los arrendatarios, como era habitual, a pagar el famoso mes de agencia.

Los expertos aseguran que muchos arrendadores «llaman para informarse de las diferencias» entre un contrato y otro. «Les animamos a que alquilen sus pisos por más de doce meses porque aunque haya gente que no paga, no son, ni mucho menos, la mayoría», subraya Acasuso.