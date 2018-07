Ocho txosnas manipularon el sistema de medición del ruido del Ayuntamiento en fiestas Las sanciones afectan a varios grupos adheridos a Bilboko Konpartsak, otras asociaciones «sin ánimo de lucro» y bares. / FERNANDO GÓMEZ Las multas, de 1.200 euros cada una, también afectan a doce bares y pueden ser recurridas en un plazo de quince días desde su notificación XABIER GARMENDIA Miércoles, 25 julio 2018, 00:38

No solo hubo txosnas que sobrepasaron el límite de decibelios permitidos, sino que algunas de ellas también llegaron a manipular de una u otra forma el sistema de medición que el Ayuntamiento establece para controlar la contaminación acústica en cada edición de la Aste Nagusia. El área de Movilidad y Sostenibilidad ha abierto expediente a un total de ocho carpas y doce establecimientos de hostelería por cometer esta infracción durante las fiestas del año pasado, según ha podido saber este periódico. Las comparsas, asociaciones y bares sancionados se enfrentan a multas económicas de 1.200 euros por este concepto, que pueden recurrir en un plazo de quince días desde que se produjo la notificación. Si asumen los hechos y realizan el pago en ese mismo periodo, se les bonifica con un descuento del 40%.

El sistema de control se basa en un medidor incorporado previamente a los equipos de música y megafonía exterior colocados tanto en txosnas como en establecimientos de hostelería convencionales. Ese aparato, instalado por técnicos del Ayuntamiento y conectado permanentemente con dependencias municipales, permite controlar minuto a minuto el nivel de contaminación acústica que se genera y restringir el ruido a los niveles que marca la ordenanza municipal: un máximo de 95 decibelios hasta las cinco de la mañana; y de 85 en las dos horas siguientes. De esta forma, el propio sistema reduce esos diez decibelios de diferencia de manera automática cuando las agujas del reloj marcan el cambio de hora.

La ordenanza Medidor Los equipos de megafonía incorporan un sistema que permite registrar los decibelios y restringirlos al nivel máximo. Decibelios En el recinto festivo, un máximo de 95 decibelios hasta las 5 de la mañana; y de 85 durante las dos horas siguientes. Inspección Cuatro inspectores del área de Movilidad y Sostenibilidad vigilan a pie de calle todas las txosnas durante los nueve días.

Entre las txosnas sancionadas están no solo agrupaciones adheridas a Bilboko Konpartsak, sino también otras asociaciones «sin ánimo de lucro» que montan carpas para la ocasión como Gogorregi, perteneciente a las juventudes del PNV. Fuentes de esta organización admiten haber recibido la notificación de la apertura del expediente, aunque precisan que no realizaron ninguna manipulación. Presentarán alegaciones porque esa acción solo se podría llevar a cabo «desactivando el medidor, trucándolo o instalando más aparatos de megafonía de los autorizados por el Ayuntamiento, y no es el caso».

Exceso de decibelios

Las sanciones por la manipulación del sistema se suman a las ya conocidas por exceso de ruido. En total, el Consistorio ha abierto expediente por uno u otro motivo a un total de trece establecimientos de hostelería y a otras tantas txosnas: siete de ellas pertenecientes a Bilboko Konpartsak y las otras seis, a las citadas asociaciones «sin ánimo de lucro». Cada una de las infracciones se paga con 1.200 euros, por lo que el montante se puede ir acumulando. De hecho, una de las carpas suma seis sanciones; es decir, 7.200 euros. Lo que ha generado malestar ha sido la tardanza en su comunicación, ya que ha rozado el año, precisamente el límite permitido. «No responde a ningún interés por ralentizar el proceso. Es pura burocracia», justifican fuentes del Ayuntamiento.