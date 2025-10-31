Los otros ocho parques eólicos que esperan el visto bueno ambiental en Bizkaia

Además de las tres pequeñas instalaciones existentes en Oiz, el Puerto de Bilbao y el molino flotante en la costa, un nuevo parque eólico fue ... autorizado en Orozko por primera vez en 19 años en Bizkaia, pese a las alegaciones de los municipios, los ecologistas y los peros de la propia Diputación vizcaína. Se trata de Larragorri, de Green Capital Development, que contará con 5 aerogeneradores de 5 MW cada uno. Cuatro de los molinos y su torre meteorológica se situarán en Orozko y el restante en Llodio, Álava. Otros ocho han solicitado autorización administrativa y esperan el visto bueno ambiental, según una respuesta del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, al parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea.

Jata Gane: con 25 megavatios potencia en Bakio, Lemoiz, Maruri-Jatabe y Mungia, compuesto por 5 aerogeneradores de 4,99 MW de potencia, con un presupuesto de 31, 3 millones. Promovido por la empresa Arena Power Solar 9, S.L, tendrá una potencia instalada de 24,95 MW. Los molinos tendrían 155 metros de diámetro de rotor y 117,5 metros de altura. La ruta de acceso al parque eólico partirá de la carretera BI-20 hasta la población de Mungia, continuando por las carreteras BI-2120, BI-3117 y BI-3152, y posteriormente por caminos locales que conducen al emplazamiento previsto. Para la conexión del parque eólico se construirá una línea eléctrica de 30 kV que conectará el centro de seccionamiento con la subestación Zamudio.

Balmaseda II: en el cresterío del Kolitza y con 5 molinos y 36 megavatios de potencia. El solicitante es Blue Viking Barbara, S.L y los términos municipales afectados serían Balmaseda, Artzentales, Sopuerta, Zalla, Güeñes, Okondo, Alonsotegi, Arrigorriaga, Ugao-Miraballes y Basauri. Según la respuesta del consejero, este proyecto está a la espera de su evaluación ambiental.

Feroskana: en el monte Mandoia con 27 megavatios de potencia. Está compuesto por 6 aerogeneradores de 4.5 MW de potencia unitaria, una torre meteorológica e infraestructura eléctrica de interconexión entre aerogeneradores y de estos con el centro de seccionamiento, en 30 kV, en los términos municipales de Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Bedia, Orozko, Usansolo, Zaratamo y Zeberio. Dispondría de un centro de seccionamiento a 30 kV, en el término municipal de Usansolo y una línea subterránea de 13.400 m de longitud, para la conexión del centro de seccionamiento y la subestación en Llodio. El solicitante del permiso es la empresa Ferosca Wind. El presupuesto sería de 20,7 millones.

El Roble:de 27,29 MW, compuesto por 7 aerogeneradores de 3,9 MW de potencia unitaria. Se ubicaría en Sopuerta, Zalla, Galdames y Güeñes. El solicitante Rapid Reaction Systems, S.L.U, que quiere invertir 31,3 millones.

Sollube Gane: en Bermeo, Busturia, Arrieta y Meñaka. Lo promueve la empresa Savanna Power Solar. Tendría una potencia instalada de 29,94 megavatios, y estará constituido por 6 aerogeneradores de 155 metros de diámetro de rotor y 117,5 metros de altura del buje, con una potencia unitaria de 4,99 MW. Afectaría a los municipios de Bermeo, Meñaka, Arrieta, Mungia, Fruiz, Gamiz-Fika y Zamudio.

Bakio:La empresa Geu Consultoría Financiera ha pedido permiso al Gobierno vasco para implantar una nueva central en la frontera entre Mungia, Bermeo, Meñaka y Bakio. El parque constaría de cuatro aerogeneradores de 113 metros de altura. Además, este promotor vizcaíno plantea una nueva línea de alta tensión de 8,84 kilómetros de recorrido para poder volcar la energía producida a la red general en Gatika. El plan presentado por Geu se encuentra en la fase de tramitación ambiental y pretende instalar una potencia total de 27,2 Mw (6,8 Mw por molino). Dos aerogeneradores estarían en Mungia, mientras que otro iría en Meñaka y el último, en un área limítrofe con Bakio.

Lezeak y Auzoa: en Alonsotegi y Barakaldo, ambos con 4,95 megavatios cada uno. Un aerogenerador cada uno. El primero estaría en la zona de Peñas Blancas y el segundo, entre Apuko y Sasiburu. La empresa Alerion plantea ambos parques.

Además, una instalación fotovoltaica en Usansolo, de 2,5 megavatios, y otra de Gestamp, en Abadiño, de 2,1, están a punto de obtener la autorización tras haber recibido el visto bueno ambiental. En cuanto a las plantas de almacenamiento de baterías, que «guardan» electricidad, se pondrán en marcha en Gueñes, Retuerto, Lezama. Otras en Gueñes, Santurtzi, Galdakao e Igorre están pendientes aún de permisos ambientales. En Bedia y Gordexola se han paralizado.

Desde el Departamento advierten, por otro lado, de que no todos los proyectos recibirán el visto bueno ambiental por su afección a las necrófagas y que en otros casos, el plan decaerá por parte de sus propios promotores si las medidas correctoras merman la rentabilidad. En Bizkaia se protege especialmente el entorno de Sierra Salvada, Urkiola, Armañón, Ordunte, la zona minera y el Udalaitz.

El Gobierno vasco pretende, aun así, fomentar la tasa de renovables y autoconsumo. Según la memoria de los Presupuestos del próximo año, se quiere aumentar la participación en estas energías hasta alcanzar un 32% en el consumo final. Esto requiere del desarrollo de nuevas infraestructuras, un compendio de plantas eólicas y solares fotovoltaicas, así como de instalaciones de autoconsumo de menor tamaño. Actualmente, la tasa de autoabastecimiento eléctrico en Euskadi es de un 8,7%, muy inferior a la estatal de un 28,2%. Así mismo, solo un 7,3% del consumo total proviene de producción eléctrica renovable, muy inferior a la del 63,6% del conjunto de España. Ello provoca que se importe «masivamente energía renovable foránea». El objetivo en 2026 será invertir 260 millones en descarbonización: por un lado, se dotará a la industria de una inversión de 100 millones y se promoverá el autoconsumo con 160 para el autoabastecimiento industrial y doméstico. Así, la potencia existente, de 130 megavatios, pasaría a los 340.