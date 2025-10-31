El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los molinos del monte Oiz, el primer parque que se instaló en Bizkaia Ignacio Pérez

Los otros ocho parques eólicos que esperan el visto bueno ambiental en Bizkaia

El Gobierno vasco, que dio luz verde en marzo al primero en 19 años en el territorio en Orozko, contempla 160 millones en ayudas para el autoconsumo

Eva Molano

Eva Molano

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:36

Además de las tres pequeñas instalaciones existentes en Oiz, el Puerto de Bilbao y el molino flotante en la costa, un nuevo parque eólico fue ... autorizado en Orozko por primera vez en 19 años en Bizkaia, pese a las alegaciones de los municipios, los ecologistas y los peros de la propia Diputación vizcaína. Se trata de Larragorri, de Green Capital Development, que contará con 5 aerogeneradores de 5 MW cada uno. Cuatro de los molinos y su torre meteorológica se situarán en Orozko y el restante en Llodio, Álava. Otros ocho han solicitado autorización administrativa y esperan el visto bueno ambiental, según una respuesta del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, al parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea.

