Ocho de cada diez conductores que atropellan a un peatón en Bilbao son hombres

40 multas a viandantes por cruzar mal

La mayoría de los peatones, igual que los animales en la sabana, tenemos propensión a la línea recta. «A menudo cruzamos por donde nos viene bien, por donde nos es más rápido, y no por donde debemos», abronca José Julio Zaramillo, jefe de Tráfico del Ayuntamiento de Bilbao. Eso, además de ser una imprudencia, es sancionable. Multa de 90 euros. «45 por pronto pago», apunta.

En lo que va de año la Policía Municipal ha impuesto 45 multas a peatones por este motivo. Una cifra mínima si se compara con las 179 que se firmaron en los primeros ocho meses del año pasado. Por supuesto, esta bajada no es exclusivamente achacable al creciente compromiso de los viandantes con la seguridad vial. ¿A qué se debe? Pues depende de las campañas de concienciación que se hayan llevado a cabo, de la velocidad con la que el funcionario de turno haya metido tacos de expedientes en el ordenador... Vamos, que con estos parámetros no se pueden hacer ni comparativas ni análisis.

Lo que sí dice Zaramillo es que la sanción no es el fin último. Lo que se pretende es sensibilizar. «Y cada vez hay más gente que espera a que el semáforo se ponga en verde, o que se desvía para cruzar por un paso de cebra». Es más, cuando un agente detecta a alguien cometiendo una infracción «lo normal es que le dé una pequeña amonestación, que le haga ver que lo está haciendo mal. Si el peatón no lo asume, o le da igual, o persiste en su actitud, es cuando se le denuncia», explica el jefe de Tráfico. ¿No es eso algo arbitrario? ¿Cómo se mide si el infractor asume o no su falta? «Hay un lenguaje no verbal, miradas... Y también ese tipo de personas que directamente desafían y sueltan un 'si me quiere multar, múlteme, que tengo prisa'».