Ocho alumnos de Usansolo denuncian que su instituto les ha dejado sin autobús Los menores han publicado un video en el que muestran el «peligroso» recorrido a pie que deben hacer cada mañana

Iñigo Agiriano Usansolo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:56 Comenta Compartir

Los padres y madres de ocho alumnos del Instituto Elexalde, residentes en Usansolo, recibieron con sorpresa el pasado 5 de septiembre, en el primer día del curso escolar, la noticia de que este año no dispondrían de servicio de autobús para desplazarse desde sus hogares al colegio. «La directora nos llamó para decirnos que había ocho plazas menos en el autobús y que por tanto nuestros hijos se quedaban fuera», explica Estibaliz, madre de una de las alumnas afectadas.

Con el fin de denunciar esta situación, los alumnos decidieron grabar y publicar en redes sociales un vídeo que recoge el camino que deben hacer. En él se aprecia lo que señalan sus progenitores, que el trayecto es «peligroso», ya que los alumnos deben pasar por «zonas en las que no hay acera, mal iluminadas, y con camiones que circulan muy cerca de ellos».

Para justificar la decisión, desde el centro se basaron en un decreto del Departamento de Educación, según el cual si un alumno vive a menos de cuatro kilómetros de su colegio, el ejecutivo no está obligado a proveerle de transporte. «En mi opinión el decreto lo leen de forma sesgada, porque también dice que el trayecto andando debe darse por una zona en la que haya seguridad vial, cosa que no sucede», argumenta Estibaliz.

En su caso concreto, su casa se encuentra a 3.6 kilómetros del instituto a pie. Ese criterio, junto al de la edad, ha sido el utilizado por el centro para decidir que alumnos se quedaban sin transporte. «Han seleccionado primero entre los más mayores, los de 4º de la ESO, y luego han visto quienes estaban más cerca», explica. De tal forma que algunos alumnos que sí tienen plaza en el autobús también viven a menos de esa distancia que marca el decreto. «Es una situación totalmente discriminatoria», denuncia Estibaliz

Desde el Departamento de Educación del Gobierno vasco, señalan que este lunes mantuvieron una reunión con la dirección del colegio, «y ya está todo solucionado, es un tema resuelto a falta de gestionar el transporte». Sobre los tiempos destacan que «quizás no sea mañana, pero esos alumnos tendrán un autobús que les lleve al centro».