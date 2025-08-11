El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un operario realiza labores en las obras de la calle Máximo Aguirre de Bilbao.

Un operario realiza labores en las obras de la calle Máximo Aguirre de Bilbao. Fotos: Jordi Alemany | Vídeo: M. de Maintenant

Obreros, vendedores, repartidores, guías turísticos... Sin escapatoria en plena ola de calor

Muchos profesionales tienen que continuar desarrollando su labor mientras Bizkaia alcanza temperaturas extremas

María de Maintenant

María de Maintenant

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:51

La ola de calor no da tregua. Bizkaia se achicharra con temperaturas de más de 40 grados. La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha prolongado ... la alerta por calor extremo hasta mañana. Cuando los termómetros se disparan, quedarse en casa con las persianas bien bajadas y el ventilador al lado se convierte en un lujo. Incluso estar en la oficina, con aire acondicionado. En la calle también se puede combatir el sofocón en los refugios climáticos: parques, bibliotecas, centros comerciales, salas de exposiciones… Sin embargo, algunos no tienen escapatoria.

