Obreros, vendedores, repartidores, guías turísticos... Sin escapatoria en plena ola de calor

La ola de calor no da tregua. Bizkaia se achicharra con temperaturas de más de 40 grados. La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha prolongado ... la alerta por calor extremo hasta mañana. Cuando los termómetros se disparan, quedarse en casa con las persianas bien bajadas y el ventilador al lado se convierte en un lujo. Incluso estar en la oficina, con aire acondicionado. En la calle también se puede combatir el sofocón en los refugios climáticos: parques, bibliotecas, centros comerciales, salas de exposiciones… Sin embargo, algunos no tienen escapatoria.

Obreros, vendedores, repartidores, guías turísticos, personal de limpieza y músicos, entre otros, continúan desarrollando su labor bajo un sol abrasador y con temperaturas extremas de más de 40 grados, porque la calle es su espacio de trabajo. ¿Cómo hacen frente al bochorno? Recorremos Bilbao para que algunos nos cuenten cómo viven las jornadas más calurosas del verano.

«Lo llevo fatal, la verdad. He venido sudando desde casa. Tratamos de resfrescarnos, hidratarnos mucho y mojarnos el cuerpo: el cuello, la nuca...», explica Saioa Molero, guía turística bilbaína. Este lunes ha finalizado su tour en la plaza del teatro Arriaga. Un grupo de ingleses escuchaba atentantemente sus indicaciones mientras movían sus abanicos con garbo. «No están acostumbrados a estas temperaturas», relata. Saioa es una de las muchas personas que durante estos días busca la sombra en cada rincón o calle. «Me gusta ir a puntos fijos, pero con el calor a veces reubico la ruta. Yo siempre les digo que se hidraten. De buscar las sombras me encargo yo». Trata de hacer su trabajo lo mejor posible para que los turistas se lleven una buena imagen de Bilbao, pero asegura que «tenemos que hacer un sobreesfuerzo para intentar entretenerles, porque a veces el calor aplatana».

Ampliar Saioa Molero da explicaciones a los turistas durante su 'free tour'. Jordi Alemany

En la calle Máximo Aguirre de Bilbao varios operarios de obra trabajaban esta mañana sin descanso bajo un sol abrasador. Ángel Martínez, de Barakaldo, es experto en lidiar con las olas de calor. Lleva 30 años en el sector y a pesar de mantener el buen humor, asegura que «se lleva muy mal».

Ampliar Un operario realiza labores en las obras de la calle Máximo Aguirre de Bilbao. Jordi Alemany

-¿Algún truco para combatir el calor?

-¿El truco? Ajo y agua. A veces nos acercamos a la grúa del maquinista porque tiene aire. Pero vamos, intentamos beber todo el agua que podemos. Trabajamos de ocho a seis de la tarde. Si empieza a hacer mucho calor, adelantamos la hora de salida a las cinco, y los viernes incluso antes.

Ángel lleva mal el calor, pero asegura que «la lluvia es mucho peor, porque se mete dentro del traje y no hay nada que hacer». «Siempre ha hecho mucho calor en verano, pero ahora igual las olas duran más. Algunas veces intentamos entrar pronto por la mañana, pero hasta cierto punto, porque la maquinaria hace ruido y molesta a los vecinos».

Las altas temperaturas no han impedido que muchos bilbaínos y turistas hayan salido a pasear por la ciudad. El Casco Viejo estaba a tope esta mañana, y Alec Bedrot, músico de Perú, lo celebra. «¡A mí me parece muy agradable! Cuando hace calor la gente está más animada y se nota la alegría». Toca música instrumental junto al Portal de Zamudio, y ha escogido la esquina más cercana a fuente para resfrescarse entre canción y canción. «Es muy importante mojarse la cabeza para no perder el conocimiento mientras toco».

Ampliar Alex Bedrot, músico, suele tocar en el Portal de Zamudio del Casco Viejo. Jordi Alemany

Continuamos el recorrido por la Gran Vía. Allí se encontraba Elvis Samuel Cruceta Piña, vendedor de la ONCE de 30 años. «¡Siempre me toca trabajar en olas de calor!», comentaba entre risas. Está acostumbrado, y por ello siempre va bien equipado. No se separa de su botella de agua y también come una onza de chocolate negro para tener más energía. Trabaja de 9 a 2 y de 5 a 8. Las horas en las que más aprieta el sol no tiene escapatoria. Tiene que seguir vendiendo cupones en la Gran Vía. No es de extrañar que cuando más aprieta el sol se haya llevado algún susto. «A mí nunca me ha pasado, pero un día a una señora que pasaba por aquí le dio un golpe de calor. Le echamos agua en la cabeza y tuvimos que esperar para ver si mejoraba».

Ampliar Elvis Samuel Cruceta, trabajador de la ONCE, se refresca en una fuente cercana en la Gran Vía.

A pesar de que agosto es siempre un mes especialmente caluroso, este domingo fue el primer día de la octava hoja del calendario en el que la ola de calor se dejó notar con fuerza en Bizkaia. En el resto de España, en cambio, las altas temperaturas se han percibido desde hace una semana. De hecho, la Aemet ha extendido el aviso por ola de calor hasta el jueves en todo el país, excepto en el área cantábrica, con máximas de hasta 43 grados. «Soy montador de artes gráficas y suelo estar en la calle. Se trabaja fatal... Intengo madrugar un poco para no pillar tanto sol, pero ahora mismo estoy sudando, y eso que estoy a la sombra», relata José Luis Rodríguez, que se encontraba colocando un vinilo en la calle Ercilla de Bilbao. «Siempre bebo unos dos litros de agua y trato de estar lo máximo posible dentro de los locales».