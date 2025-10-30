El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jóvenes corren por el paseo del Canal, frente a las obras en la isla de Zorrozaurre. Luis Ángel Gómez

Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio

El Ayuntamiento prepara una campaña especial de desratización en la vía pública y exigirá a las constructoras de la isla un plan integral de control de plagas

Luis López

Luis López

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:46

Quienes van a hacer ejercicio por el paseo del Canal, el que llega desde Deusto a San Ignacio frente a la isla de Zorrozaurre, se ... están encontrando a muchas ratas en su camino durante los últimos tiempos. Y los bichos se han internado además en ambos barrios. «Campan a sus anchas», protesta Vicente Climent, vecino de Lehendakari Aguirre. Vive a la altura de la rotonda de Don Bosco y las ve cruzar el asfalto a menudo tras salir de los matorrales. «Son como conejos de grandes. El otro día se coló una en el bar de aquí abajo y no había manera de sacarla».

