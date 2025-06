Las obras para retirar las 19 toneladas de amianto de Molinos Vascos arrancarán «este verano»

Las obras para la recuperación del histórico edificio que ocupaban los Grandes Molinos Vascos y la retirada de las 19 toneladas de amianto que, según ... el proyecto redactado por la Diputación, contiene el tejado de este inmueble arrancará «este verano». Así lo ha asegurado el concejal de Urbanismo, Asier Abaunza, después de que Elkarrekin Podemos presentara en el pleno una proposición que pedía conocer en qué estado estaban los trabajos para recuperar este inmueble protegido.

El responsable municipal ha detallado que la obra «es inminente» a falta de «cerrar los últimos flecos» del contrato de la dirección de obra. Afirma que «este verano ya se podrán ver los andamios» y critica a la oposición por «querer sembrar la alarma cuando saben que la obra arrancará ya».

El proyecto de mejora, un histórico reclamo vecinal, depende de la Diputación, que invertirá 1,2 millones de euros en la recuperación de este espacio protegido. El plan contempla restaurar las cubiertas y retirar así el material contaminante detectado en las mismas. Abaunza alude que «hasta que no se lleven a cabo los trabajos no se sabrá cuánto amianto hay». «El material se encuentra en la marquesina inferior trasera que dan al muelle y no a la vía pública», ha señalado. En cualquier caso, el avanzado deterioro del edificio ha acelerado la caída de la cubierta y sembrado la preocupación vecinal.

Según pudo saber EL CORREO, la presencia de amianto en Punta Zorroza era conocida por el Ayuntamiento de Bilbao desde, al menos, noviembre de 2023, cuando un informe encargado por las autoridades municipales sobre la posible contaminación en los muelles que pasaban a ser de titularidad local –cedidos por el Puerto– alertaron de la presencia de dos focos de este material tóxico. El estudio se adjudicó a la ingeniería Dinam, que tomó dos muestras en el entorno de sendas estructuras sospechosas de contener fibrocemento, ubicadas muy cerca del edificio de Molinos Vascos. La compañía realizó un análisis de laboratorio, que dio positivo en dos tipos de fibras de amianto: asbestos y chysotile.

El informe decía de forma textual que se estaba dispersando el contaminante por la zona: «El fibrocemento se sitúa en la cubierta de Molinos Vascos pero se han detectado pequeños fragmentos en el suelo del muelle, seguramente arrastrados por el viento».