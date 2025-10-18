El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«La obra del subfluvial va a poner en riesgo la salud de alumnos y vecinos»

Medio millar de personas se manifiestan en Bilbao contra la construcción del túnel que unirá Getxo y Portugalete

Terry Basterra

Terry Basterra

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:01

Comenta

«Nos preocupa la obra del subfluvial porque va a poner en riesgo la salud de los vecinos de Getxo que viven en la zona ... y de los alumnos que van al instituto de Artaza». Así lo indicaba ayer Hodei Rodríguez, portavoz de la plataforma Subflubiala Ez. Este colectivo convocó una manifestación en Bilbao contra la construcción de esta infraestructura, a la que asistieron unas 500 personas, según las estimaciones realizadas por la Policía Municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  2. 2 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  3. 3 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  4. 4 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  5. 5

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  6. 6

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer
  7. 7

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  10. 10 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «La obra del subfluvial va a poner en riesgo la salud de alumnos y vecinos»

«La obra del subfluvial va a poner en riesgo la salud de alumnos y vecinos»