«La obra del subfluvial va a poner en riesgo la salud de alumnos y vecinos»

«Nos preocupa la obra del subfluvial porque va a poner en riesgo la salud de los vecinos de Getxo que viven en la zona ... y de los alumnos que van al instituto de Artaza». Así lo indicaba ayer Hodei Rodríguez, portavoz de la plataforma Subflubiala Ez. Este colectivo convocó una manifestación en Bilbao contra la construcción de esta infraestructura, a la que asistieron unas 500 personas, según las estimaciones realizadas por la Policía Municipal.

Rodríguez aseguró que, además de los ruidos y el impacto que los trabajos van a tener en la zona, están muy inquietos por la cantidad de partículas que emitirán los trabajos de excavación y cómo estas pueden afectar a las personas. «Los cuatro centros escolares de la zona –la ikastola Betiko, las escuelas de Artaza y Romo y el IES Artaza– han enviado un escrito a la Diputación en el que le piden que no lleve a cabo esta obra», subrayaba Rodríguez.

Maitane Nerekan es jefa de estudios en el instituto Artaza. Según relataba, en el centro educativo «nos han empezado a cambiar las ventanas para mitigar los ruidos y nos van a poner aire acondicionado». Algo que sospechan que puede tener relación con el hecho de que no les permitan abrir los ventanales mientras estén en marcha las obras. A esto se suma que «nos van a levantar junto al instituto un muro de 6 metros y quitar parte del patio. Parece que están blindando el instituto por lo que pueda pasar». Nerekan confiesa que están inquietos por «el ruido y las voladuras que se van a producir durante las obras y por las partículas y el efecto que pueden tener en la salud de los alumnos, que están en edad de crecimiento». En este instituto, muy cercano al punto donde van a comenzar los trabajos del subfluvial, estudian cerca de 550 personas.

Seis años de obras

Los vecinos del Antiguo Golf compartían ayer estas preocupaciones. También por como el túnel «va a destrozar» el entorno donde residen. «Van a quitar bastante arbolado del parque de Artaza y contaminar una zona muy poblada durante los al menos 6 años que durará esta obra. Además se va a incrementar el tráfico. Por eso no entendemos por qué lo van a construir», explicaban al inicio de la manifestación.

La obra del subfluvial está previsto que arranque en primavera. Lo hará además con la construcción del enlace de Artaza. La Diputación ha presupuestado en 543 millones la construcción de esta galería bajo la ría. Tendrá una extensión de 3,15 kilómetros, conectará la margen izquierda con la derecha y supondrá una alternativa a Rontegi. La Administración foral calcula que cada día pasarán por ese túnel 50.000 vehículos.