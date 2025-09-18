El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Policías municipales, durante la Aste Nagusia. Maika Salguero

Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa denunciada por acoso laboral

La oficial, que lleva en el puesto desde 2022, abrió al agente en menos de un año tres expedientes por falta grave, que han quedado archivados

Ainhoa de las Heras

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:55

J.U.S., de 42 años, agente de la Policía Municipal de Bilbao desde hace 18, tiene que reincorporarse a su puesto de trabajo en ... la Unidad Canina, conocida oficialmente como Inspección de Refuerzo Táctico (IRT), el próximo domingo, 21 de septiembre, pese a que cuenta con informes médicos que lo desaconsejan. El policía, que lleva un año y medio de baja por estrés a raíz de un enfrentamiento con su jefa, solicitó su reubicación en otro puesto de la guardia urbana para no coincidir con ella después de denunciarla por acoso laboral. La dirección de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Bilbao le ha denegado la reasignación porque «no alcanza el grado de limitación psicofísica que impida el desempeño de su trabajo habitual». El agente advierte, sin embargo, que está tomando un tranquilizante fuerte contra la ansiedad, por lo que «no podría conducir ni llevar un arma».

