«Es una obligación destinar recursos para facilitar un domicilio digno»

La concejala Nora Abete abrió la decimonovena edición del Salón Inmobiliario de Euskadi

Terry Basterra

Terry Basterra

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:07

«En estos momentos la vivienda es una de las cuestiones de mayor relevancia social. Como Administración que somos es nuestra obligación destinar recursos para facilitar una vivienda digna». Así lo aseguró ayer Nora Abete, concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, durante la apertura de la decimonovena edición del Salón Inmobiliario de Euskadi (SIE).

Abete abogó por ampliar el parque de VPO que se ofrece a la ciudadanía con más dificultades para acceder una casa en el mercado libre, «no solo para que tengan un techo, sino como un elemento clave para reducir las desigualdades sociales».

La edil destacó que con la declaración de Bilbao como zona tensionada, «durante los próximos tres años las administraciones vamos a poder adoptar medidas para contener el precio del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda». Abete afirmó durante la apertura del SIE que el momento actual es «clave para ir incorporando medidas» en un tema «tan trascendental como es el de la vivienda».

