El Obispado inicia el arreglo del solar de Abando tras quedar bloqueada su nueva sede Los vecinos denuncian que el deterioro del recinto «se ha convertido en un problema de seguridad y salubridad para la ciudadanía»

María de Maintenant Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:48 Comenta Compartir

El Obispado ya ha comenzado las labores para adecentar su solar de Abando cuyo deterioro es foco de tensión con los residentes en la zona. Es precisamente lo que los vecinos reunidos en la plataforma Abando Habitable venían reclamando desde tiempo atrás. Esta misma semana criticaban «la presencia de ratas, vallas en mal estado, barandillas a punto de caerse y agujeros en algunos puntos». Esperaban indignados la limpieza del solar, lo que dejan patente en una cuenta atrás que mantienen todavía en una de las vallas del recinto. En ella se apuntan los días que le quedan al Obispado para cumplir con la resolución municipal de devolver el solar a su estado original, después de que su plan para trasladar su sede –y una clínica de Mutualia– a esta ubicación del centro de Bilbao haya quedado en suspenso por la quiebra de la constructora. «En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento deberá actuar e imponer una multa de 600 euros», cuentan los residentes.

Los afectados hablan de dos plazos. Por un lado, según explican a EL CORREO, el 2 de diciembre la diócesis debería haber desbrozado y limpiado la parcela y reparado la barandilla caída de la obra, dos tareas que «no han cumplido». Además, el Obispado tiene hasta el día 15 de diciembre para «restaurar la urbanización a su estado original».

El proyecto para trasladar a este solar la nueva sede episcopal se inició en octubre de 2023, pero quedó paralizado en abril de 2024 tras la quiebra de la empresa constructora Murias, que entró en concurso de acreedores dos meses antes. Después, el Ayuntamiento denegó la prórroga de la licencia de obras, concedida en 2021, lo que obliga a la Diócesis a pedir una nueva para retomar la idea. El Obispado de Bilbao garantizó en septiembre que el proyecto sigue siendo «prioritario» y que, cuando se resuelvan los problemas surgidos tras la situación concursal de la constructora, se reanudará la obra con una nueva licencia.

Los vecinos de la asociación Abando Habitable rechazan este plan y reclaman que la suspensión se aproveche para repensar el futuro del recinto. Los planes del Obispado para la antigua parcela de la Escuela de Magisterio pasan también por abrir espacio a una clínica de Mutualia. Y podrán hacerlo. El Consistorio recordó hace tres meses que el terreno es del Obispado y que, como propietario del mismo, puede presentar un proyecto de nuevo y pedir una nueva licencia que, «si cumple con la norma, habría que conceder».

Los vecinos critican que «el mantenimiento lleva abandonado 20 meses y que desde entonces el deterioro ha sido enorme». Además, se trata de un aspecto que también preocupa a las familias del colegio Cervantes, porque el parque infantil que frecuentan los menores está ubicado junto a las vallas «inestables» y algunos agujeros no están tapados. Ayer, el Obispado comenzó a acondicionar el solar de Abando y aseguran que «próximamente se procederá a la reparación del resto de la barandilla caída y del vallado del perímetro del terreno».

Ampliar Ayer, el Obispado comenzó con las tareas de limpieza. E. C.

Manifestación el 11 de diciembre

Para los vecinos, sin embargo, el proceso ha sido «lento». «El estado de dejación de la parcela» se ha convertido en «un problema de seguridad y salubridad». Reclaman «que este espacio sea verde para el barrio, como indicaba el plan general inicialmente».

Según la resolución del área de Planificación Urbana, al decaer la licencia de obra original, el Obispado tiene hasta el día 15 de diciembre para retirar las barandillas, reponer aceras, aparcamientos o pintados de líneas, así como llevar a cabo la sustitución del vallado perimetral actual de chapa metálica. Para dar mayor estabilidad a la acera, podría ser necesario el extendido de tierras en las zonas perimetrales excavadas. En caso de no cumplir el plazo habilitado, se podría imponer una multa de 600 euros.

Los miembros de la asociación Abando Habitable se manifestarán el 11 de diciembre a las 16.45 horas para «exigir que se cumpla la normativa» y denunciar el «deterioro y abandono» de la parcela. Entre otras cuestiones, los vecinos critican que «la valla se tambalea y se mueve muchísimo cuando hay viento y que, además, tiene agujeros en algunas zonas». También denuncian que «una de las barandillas está rota y que en los últimos meses ha habido presencia de ratas en las inmediaciones». Por su parte, la Diócesis espera que «proximamente se haga efectiva la resolución definitiva del contrato con Murias para poder acometer la siguiente fase de las obras».

Temas

Abando

Bilbao